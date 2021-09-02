Віцепрем’єр Резніков вважає мінський формат мертвим

Міністр вважає мінські переговори «мертвою історією»

Віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вважає мінський формат «мертвою історією». Таку думку посадовець озвучив в інтерв’ю Liga.net.

На думку посадовця, навіть попри відсутність від переговорів у мінському форматі будь-якої користі, Україні слід зберігати цей «слабенький канал комунікації».

«Але тут є важливий момент. Ми маємо зберегти цей трек, цей канал комунікації, хоч і слабенький. Щоб, коли настане потрібний момент, ми могли ним скористатися. І звичайно – заради людей, які знаходяться в тюрмах, серед іншого – в «Ізоляції». Понад 200 наших людей ми намагаємося забрати звідти», – пояснив віцепрем’єр.

Виключаючи силовий сценарій звільнення територій, Олексій Резніков, при цьому, озвучив досить оптимістичні прогнози щодо деокупації Криму та Донбасу. На його думку, вона відбудеться за згоди керівництва РФ.

«Це точно. У них просто іншого варіанту не буде. Керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертв російської агресії. І це не жарт», – вважає Олексій Резніков.

При цьому міністр зазначає, що після деокупації Україні знадобиться не менш ніж 25 років, щоб повернути загарбані території до нормального життя.

нагадаємо, раніше Олексій Резніков зустрівся із представниками американського фонду «Джеймстаун».

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