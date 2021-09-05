Митрополит Московської церкви закликав парафіянок шукати чоловіків у храмі

На думку митрополита Іларіона, парафіянкам у храмі варто не лише молитися, а й придивлятися до чоловіків

За словами священнослужителя, він знає багато історій, коли пари знайомилися під час богослужіння

Митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв), відомий пропагандист Московської церкви, заявив, що дівчатам слід проявляти більше уваги до парафіян під час богослужінь в храмах і на заняттях з катехізації. Серед них можна зустріти гідного хлопця, а згодом і чоловіка, заявив Іларіон у ефірі телеканалу «Росія 24».

«Частіше ходіть в храм, придивляйтеся до парафіян чоловічої статі, які беруть участь в богослужінні, ходіть на заняття з катехизації в недільну школу, і, я сподіваюся, що ви знайдете там свою другу половину», – закликав митрополит Іларіон.

За словами священнослужителя Російської православної церкви, він знає багато історій, коли пари знайомилися в храмі під час богослужіння. Подібні шлюби між парафіянами нерідко стають міцними, тому варто шукати свого партнера в церкві.

Раніше в Російській православній церкві порадили росіянкам маніпулювати прискіпливими чоловіками. На думку глави патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрея Дмитра Смирнова, жінкам слід краще вивчити своїх чоловіків, щоб змусити їх «дзигою крутитися».

Раніше представники Московського патріархату закликали заново хрестити дітей, хрещених у Православній Церкві України (ПЦУ).

Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

Також у РФ глава сектора парафіяльних шкіл релігійної освіти Єкатеринбурга Ганна Богданова заявила, що Росія повинна розширювати свої території.

Богданова вважає, що розширення територій є головним завданням російської держави. На її думку, Росія повинна робити це нібито для того, щоб на захоплені землі потім приходили «святі» і там молилися.



