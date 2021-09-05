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    Фахівець МОЗу назвав головну проблему українського магазинного хліба

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    Виробники додають у хліб солі вдвічі більше за норму - Фахівець МОЗу назвав головну проблему українського магазинного хліба
    Виробники додають у хліб солі вдвічі більше за норму
    Фото з відкритих джерел

    Хліб не можна зараховувавти до продуктів збалансованого харчування через високий уміст солі

    Магазинний хліб, який їдять українці, може бути виготовлений за всіма технологіями, але не відповідати стандартам через уміст солі. Про це заявила керівниця експертної групи з питань профілактики неінфекційних захворювань та формування здорового способу життя Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності Міністерства охорони здоров’я України Тетяна Скапа.

    Таку думку вона висловила під час національного діалогу «Трансформація продовольчих систем: український контекст», інформує Міністерства аграрної політики та продовольства України. Під час заходу обговорювали тему «Роль збалансованого харчування в сучасній продовольчій системі України».

    «На поличках українських магазинів не можна знайти хліб, який відповідає стандартам 0,45 грама солі на 100 грамів хліба. Наразі стандарти перевищено в два рази та більше. Така ж сама історія із консервами, ковбасними виробами. На жаль, виробники з метою підвищення смакових якостей додають сіль, і через це ми не можемо відносити такі продукти до збалансованого харчування», – зазначила Тетяна Скапа.

    Раніше дієтологи назвали продукти, небезпечніші за цукор. Це, зокрема, енергетичні напої, попкорн, харчові добавки та інше.

    Крім того, лікарі-дієтологи з США перерахували шкідливі звички, які можуть перешкодити охочим схуднути досягти мети. Доктор Роксана Есані вважає, що однією з шкідливих звичок є відмова від обідньої перерви під час роботи.

    Нагадаємо, раніше дієтологи з США розвіяли сім міфів про здорове харчування і закликали не боятися відмовлятися від дієт на користь збалансованого раціону.

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    Теги: історія США продукти українці харчування час хліб
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    Фахівець МОЗу назвав головну проблему українського магазинного хліба