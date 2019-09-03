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    Політика

    «Стефанчук підсижує Разумкова?»: зі спікером Ради стався конфуз

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    На допомогу Разумкова кинувся перший віцеспікер Руслан Стефанчук - «Стефанчук підсижує Разумкова?»: зі спікером Ради стався конфуз
    На допомогу Разумкова кинувся перший віцеспікер Руслан Стефанчук
    Фото: Ян Доброносов

    Голова парламенту перевернув стілець, коли потягнувся до мікрофона

    Спікер Верховної Ради Дмитром Разумковим потрапив у конфузну ситуацію у Верховній Раді.

    Голова парламенту перевернув стілець, коли потягнувся до мікрофона після того, як нардепи проголосували за зняття недоторканності.

    Кадри в Раді зняв фотограф Ян Доброносов. Знімок він опублікував на сторінці в Facebook з підписом «команда».

    Як видно на фото, на допомогу Разумкова кинувся перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Він встиг підхопити падаючий стілець, поки депутати аплодували результатам голосування.

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    Нагадаємо, депутати на засіданні у вівторок, 3 вересня, проголосували за зняття депутатської недоторканності (із 2020 року. - ред.).

    Підтримали відповідне рішення 373 нардепи (зокрема, 252 - із фракції «Слуга народу», 33 - позафракційні, 24 - із фракції «Європейська солідарність», 23 - із фракції «Батьківщина», 22 - депутатська група «За майбутнє», 19 - із фракції «Голос»).

    Не голосувала фракція «Опозиційна платформа - За життя».

    Загалом не голосували 28 депутатів, утрималися три народних обранці.

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