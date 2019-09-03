«Стефанчук підсижує Разумкова?»: зі спікером Ради стався конфуз



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На допомогу Разумкова кинувся перший віцеспікер Руслан Стефанчук Фото: Ян Доброносов

Голова парламенту перевернув стілець, коли потягнувся до мікрофона

Спікер Верховної Ради Дмитром Разумковим потрапив у конфузну ситуацію у Верховній Раді.

Голова парламенту перевернув стілець, коли потягнувся до мікрофона після того, як нардепи проголосували за зняття недоторканності.

Кадри в Раді зняв фотограф Ян Доброносов. Знімок він опублікував на сторінці в Facebook з підписом «команда».

Як видно на фото, на допомогу Разумкова кинувся перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Він встиг підхопити падаючий стілець, поки депутати аплодували результатам голосування.

Нагадаємо, депутати на засіданні у вівторок, 3 вересня, проголосували за зняття депутатської недоторканності (із 2020 року. - ред.).

Підтримали відповідне рішення 373 нардепи (зокрема, 252 - із фракції «Слуга народу», 33 - позафракційні, 24 - із фракції «Європейська солідарність», 23 - із фракції «Батьківщина», 22 - депутатська група «За майбутнє», 19 - із фракції «Голос»).

Не голосувала фракція «Опозиційна платформа - За життя».

Загалом не голосували 28 депутатів, утрималися три народних обранці.