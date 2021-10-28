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    Стеження за Порошенком. Оприлюднено нові докази (фото)

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    За Петром Порошенком стежать невідомі на машині з номерами, яких не існує у базі - Стеження за Порошенком. Оприлюднено нові докази (фото)
    За Петром Порошенком стежать невідомі на машині з номерами, яких не існує у базі
    фото: ЄС

    Партія «Європейська солідарність» зробила екстрену заяву

    За лідером опозиції Петром Порошенком знову стежать. Імовірно до цього причетна влада, йдеться у заяві «Європейської солідарності».

    Сьогодні вранці у Козині біля помешкання п’ятого президента був зафіксований автомобіль «Фольксваген» універсал білого кольору із затемненими вікнами, номерний знак АА 2984ЕН.

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    Стеження за Порошенком. Оприлюднено нові докази (фото)
    Стеження за Порошенком. Оприлюднено нові докази (фото)
    Стеження за Порошенком. Оприлюднено нові докази (фото)
    Стеження за Порошенком. Оприлюднено нові докази (фото)

    «Як з’ясувалося, такий номерний знак відсутній у базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів, що означає, що спостереження за Порошенком ведеться за вказівкою влади. Про факт незаконного стеження одразу у відповідний до закону спосіб була повідомлена Національна поліція України», – йдеться у повідомленні.

    У «ЄС» нагадують, що це не перший факт переслідування лідера партії.

    12 червня 2020 року народні депутати з фракції «Європейська солідарність» подали до Офісу генпрокурора заяви про стеження за Порошенком. Співголова фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді Артур Герасимов оприлюднив фотографії автівок з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання п’ятого президента.

    «Утім, цей злочин не розслідується, як і інші злочини проти Петра Порошенка», – повідомили соратники Порошенка.

    Як відомо, 24 серпня під час Маршу патріотів на Порошенка було здійснено напад.

    «Виконавця нападу відпустили, а розслідування щодо замовників та організаторів саботується силовиками за вказівкою з Офісу Зеленського. Останнім часом влада почала використовувати проти Петра Порошенка та членів партії «Європейська солідарність» найнятих «тітушок». Зокрема, 8-9 жовтня ветерани АТО зафіксували факти організації проплачених акцій та провокацій у тому ж таки Козині біля будинку Порошенка», – йдеться у повідомленні.

    «Європейська солідарність» вимагає від влади припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції.

    Теги: Національна поліція України Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність партії напад автомобіль Володимир Зеленський розслідування поліція Офіс президента
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    Стеження за Порошенком. Оприлюднено нові докази (фото)