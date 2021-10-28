Стеження за Порошенком. Оприлюднено нові докази (фото)

За Петром Порошенком стежать невідомі на машині з номерами, яких не існує у базі

Партія «Європейська солідарність» зробила екстрену заяву

За лідером опозиції Петром Порошенком знову стежать. Імовірно до цього причетна влада, йдеться у заяві «Європейської солідарності».

Сьогодні вранці у Козині біля помешкання п’ятого президента був зафіксований автомобіль «Фольксваген» універсал білого кольору із затемненими вікнами, номерний знак АА 2984ЕН.

«Як з’ясувалося, такий номерний знак відсутній у базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів, що означає, що спостереження за Порошенком ведеться за вказівкою влади. Про факт незаконного стеження одразу у відповідний до закону спосіб була повідомлена Національна поліція України», – йдеться у повідомленні.

У «ЄС» нагадують, що це не перший факт переслідування лідера партії.

12 червня 2020 року народні депутати з фракції «Європейська солідарність» подали до Офісу генпрокурора заяви про стеження за Порошенком. Співголова фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді Артур Герасимов оприлюднив фотографії автівок з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання п’ятого президента.

«Утім, цей злочин не розслідується, як і інші злочини проти Петра Порошенка», – повідомили соратники Порошенка.

Як відомо, 24 серпня під час Маршу патріотів на Порошенка було здійснено напад.

«Виконавця нападу відпустили, а розслідування щодо замовників та організаторів саботується силовиками за вказівкою з Офісу Зеленського. Останнім часом влада почала використовувати проти Петра Порошенка та членів партії «Європейська солідарність» найнятих «тітушок». Зокрема, 8-9 жовтня ветерани АТО зафіксували факти організації проплачених акцій та провокацій у тому ж таки Козині біля будинку Порошенка», – йдеться у повідомленні.

«Європейська солідарність» вимагає від влади припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції.