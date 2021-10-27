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    Економіка та фінанси

    Активісти почали збір коштів на заставу для генерала Павловського: Турчинов звернувся до українців

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    Активісти заявляють, що Ігор Павловський вже четвертий місяць знаходиться в заручниках у &laquo;зеленого&raquo; режиму - Активісти почали збір коштів на заставу для генерала Павловського: Турчинов звернувся до українців
    Активісти заявляють, що Ігор Павловський вже четвертий місяць знаходиться в заручниках у «зеленого» режиму
    фото: Україна молода

    Застава за бойового генерала становить 18 млн

    Громадська організація «Справа громад» закликає українців допомогти у зборі коштів для внесення застави за бойового генерала Ігоря Павловського. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів виконувач обов’язків президента України, голова Верховної Ради у 2014 році, керівник Центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов.

    «Громадська організація ГО «Справа Громад» організувала збір коштів, щоб викупити бойового генерала Ігоря Павловського, який вже четвертий місяць знаходиться в заручниках у «зеленого» режиму», – заявив Турчинов.

    «В той час, коли київські суди випускають за копійчані застави або і взагалі без них – корупціонерів, зрадників та заколотників, Ігорю Павловському, який мешкає з родиною в орендованій квартирі, виставили суму застави за сфабрикованою справою пів мільярда, яку «поблажливо» через три місяці зменшили до 18 млн. У ветерана війни, який отримав інвалідність під час бойових дій, немає таких коштів. Але я вірю, що ми можемо їх зібрати. Я вже зробив перерахунок на викуп Павловського і прошу всіх, хто з ним воював, кого він захищав у 2014 році, по можливості, підтримати генерала!», – закликав Турчинов і перепостив оголошення про збір коштів від «Справи громад».

    «…ми можемо разом витягнути з тюрми людину, якій мститься режим Зеленського. Скільки ми зберемо за тиждень? Скільки зможемо. Ясна річ свій внесок зробить і Петро Порошенко», – йдеться у зверненні «Справи громад».

    Раніше депутатки звернулися до омбудсменки через порушення прав генерала Павловського.

    До слова, суддя Волкова, яка відправила за грати генерала Павловського, раніше відпустила командира «Беркуту».

    Нагадаємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням. Адвокати готують апеляцію і скаргу в ЄСПЛ. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн.

    Рішення суду лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав суд ганьбою для нинішнього президента України Володимира Зеленського.

    Теги: Європейська солідарність суд гроші Олександр Турчинов активісти
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    Активісти почали збір коштів на заставу для генерала Павловського: Турчинов звернувся до українців