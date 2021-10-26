Порошенко взяв під опіку родину політв’язня Нарімана Джелялова

Порошенко запропонував взяти шефство над дітьми Джелялова і надавати його сім'ї на постійній основі матеріальну допомогу

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко взяв під опіку родину кримського активіста і політв’язня Нарімана Джелялова. Про це повідомив адвокат Микола Полозов після зустрічі з Порошенком.

«Провів робочу зустріч із лідером парламентської партії «Європейська солідарність», п'ятим президентом України Порошенком. Це не перша моя зустріч із Петром Олексійовичем, раніше кілька разів я з ним зустрічався ще в період його президентської каденції. І щоразу йшлося про українських політв'язнів – в'язнів Кремля. Цього разу ми теж говорили про політичні репресії в Криму, безпрецедентний тиск з боку російської влади, передусім стосовно громадян України – кримських татар», – пише Полозов.

Адвокат розповів, що на зустрічі вони обговорювали і справу проти Джелялова та братів Ахтемових, які наразі переслідуються на окупованій території нібито за скоєння диверсії.

«У багатьох моментах щодо тактики та стратегії захисту українських політв'язнів наші погляди збігаються. Порошенко чудово розуміє специфіку подібних справ», – зазначає адвокат.

Від імені партії та українців, які її підтримують, Порошенко запропонував взяти шефство над дітьми Джелялова і надавати його сім'ї на постійній основі матеріальну допомогу.

«Наразі вже понад 200 дітей українських політв'язнів залишилися без своїх батьків, кинутих у в'язниці та табори кремлівським режимом і всі вони потребують підтримки», – констатує Полозов.

Порошенко зазначив, що не піклуватися про тих людей, які там залишилися фактично сам на сам з російською окупаційною владою – неможливо.

«Наша команда постійно живе тим, як ми можемо захистити людей, які вірні Криму і докладають зусиль для того, щоби цей окупаційний жах якомога швидше закінчився», - сказав Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» підкреслив, що Джелялов – це історична постать і про його подвиги, про його міцність дізнаються якомога більше людей.

«Передайте слова підтримки від всієї нашої команди і по факту від усієї України. Бо Україна – це не є Зеленський, не є уряд. Україна – це український народ. І ми є абсолютно не байдужі до того, щоб ті люди, які поставили державність понад усе – точно знали, що їх пам'ятають, їх люблять, за них будуть боротися», – додав Порошенко і наголосив, що родини бранців Кремля мають отримати необхідну підтримку від патріотичної спільноти України.

«Ми розробимо програму піклування – у тому числі як символ того, що ми цих людей маємо пам'ятати і захищати. Я твердо вірю в перемогу: добра над злом, справедливості над неправдою. І що ім'я Джелялова буде вписано золотими літерами в історію Українського Криму і всієї держави», – зазначив п'ятий президент України.

Порошенко впевнений, що Наріман Джелялов знав, на що йшов, і це його фронт боротьби.

«Всі хто пройшов цей шлях, нам вдалось за допомогою підтримки, в першу чергу наших співвітчизників українців виграти битву з агресором на своєму фронті. Він переможе, а отже переможемо ми. Це дуже важливо для наших громадян в Криму. Це звільнення потрібно нам як Україні і нашим громадянам в Криму. Це символізм того що правда все одно переможе», – зазначає народний депутат з фракції «Європейська солідарність», колишній в'язень Кремля Ахтем Чийгоз.

Кримськотатарський активіст ініціював кампанію підтримки родин ув'язнених на окупованому півострові україсньких громадян.

«Коли ти кажеш, що Україна своїх не кидає – це означає, що кожен день маєш жити цими проблемами. Витягувати заручників кожен день. Піклуватися про нужденних кожен день. І робити ефективні кроки з побудови міжнародної коаліції, бо без міжнародного тиску на Путіна нічого не буде», – наголосив Порошенко.

Раніше адвокат першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла Микола Полозов повідомив, що політв'язня без підстав перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні.

Полозов повідомив, що навіть згідно з окупаційним законодавством «влада» не має права проводити з політв'язнем експертизу. Захист оскаржить це рішення.

МЗС назвав відправку Джелялова у психлікарню каральною практикою.

Зазначимо, що заарештованому кримському активістові Наріману Джелялу не надходять листи.

Раніше окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Спочатку його підозрювали в «пособництві».

Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

4 вересня у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.