В «ЄС» назвали повернення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі зрадою державних інтересів

Бондар заявив, що за останні два роки Україна витратила понад 5 млрд грн на закупівлю струму з країни-агресора та підконтрольного їй режиму в Білорусі

Бондар вважає, що влада навмисно зірвала поставки вугілля на державні ТЕС, щоб відкрити імпорт з Росії та Білорусі

Влада навмисно провалила підготовку до опалювального сезону, щоб під прикриттям дефіциту вугілля на державних ТЕС запустити в Україну імпорт російсько-білоруської електроенергії.

Про це заявив народний депутат («Європейська солідарність») Михайло Бондар.

«Чергова зрада державних інтересів, втрата енергетичної незалежності та пряме фінансування російської армії, яка вбиває наших громадян! Повернення до імпорту електрики з Росії та Білорусі, дякуючи Зе-команді, спровокувало найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку та стало одним із факторів, що призвели до призупинення роботи низки шахт та масових страйків шахтарів», – заявив Бондар на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що за останні два роки Україна витратила понад 5 млрд грн на закупівлю струму з країни-агресора та підконтрольного їй режиму в Білорусі.

«Ці 5 млрд грн пішли не на зарплати українським шахтарям, енергетикам і атомникам, а на фінансування російської армії, яка анексувала Крим і Донбас і воює проти Збройних Сил України на Сході нашої держави», – додав Бондар.

Він зазначив, що влада навмисно зірвала поставки вугілля на державні ТЕС, щоб відкрити імпорт з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп/кВт.год, що у 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону та низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту.

Приватні компанії імпортували близько 300 тис. т у той час як державні взагалі не закуповували вугілля з-за кордону та залишилися з порожніми складами.