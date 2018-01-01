Суд по держраді Януковича оголосив перерву

На наступному засіданні допитають Порошенка

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву в розгляді справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича до 10:00 ранку 21 лютого. Про це суддя заявив на засіданні. У четвер, 15 лютого, суд допитав секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова. Наступного тижня відбудеться допит постійного представника України



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На наступному засіданні допитають Порошенка

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву в розгляді справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича до 10:00 ранку 21 лютого. Про це суддя заявив на засіданні.

У четвер, 15 лютого, суд допитав секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

Наступного тижня відбудеться допит постійного представника України при ООН Володимира Єльченка та президента Петра Порошенка.

Напередодні суд у справі про держзраду Януковича допитав екс-депутата Держдуми РФ Іллю Пономарьова. Він, зокрема, повідомив, що оточення Януковича отримало 1 млрд дол. від Росії за відмову від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Також стало відомо, що в Оболонському районному суді Києва збираються допитати президента України Петра Порошенка.

8 лютого захист екс-президента Віктора Януковича подав до Оболонського райсуду Києва другу частину списку свідків, яких вони хочуть допитати у рамках розгляду справи про державну зраду. У цьому переліку зокрема іноземні дипломати та жителі Криму – всього 103 особи.

Раніше адвокати заявляли список із 35 осіб, у якому фігурував екс-прем’єр-міністр Микола Азаров, екс-глава Адміністрації президента і екс-секретар РНБО Андрій Клюєв, колишній глава МВС України Віталій Захарченка, екс-глава СБУ Олександр Якименко та інші особи.

Оболонський районний суд 29 червня 2017 року ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.