Суд допитує Турчинова у справі про держзраду Януковича

Секретар РНБО дав свідчення у справі про держзраду екс-президента Януковича

Сьогодні після 14:00 Оболонський райсуд Києва продовжив засідання, під час якого відбувся допит секретаря РНБО Олександра Турчинова у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зранку суд допитав заступника секретаря РНБО Михайла Коваля. Коваль у 2014 році був в.о. міністра оборони.



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Фото: РБК-Україна Секретар РНБО Олександр Турчинов

Секретар РНБО дав свідчення у справі про держзраду екс-президента Януковича

Сьогодні після 14:00 Оболонський райсуд Києва продовжив засідання, під час якого відбувся допит секретаря РНБО Олександра Турчинова у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Генерал-полковник під час допиту заявив, що Збройні сили України не були в повній боєготовності у період лютого-березня 2014 року.

Він наголосив, що коли обійняв посаду в.о. міністра оборони України, то мав змогу ознайомитися з документами, що засвідчували стан ЗСУ.

«Так от я подивився, як він (Янукович - ред.) керував ЗСУ, маючи чіткі загрози», - наголосив Коваль.

Напередодні суд у справі про держзраду Януковича допитав екс-депутата Держдуми РФ Іллю Пономарьова. Він, зокрема, повідомив, що оточення Януковича отримало 1 млрд дол. від Росії за відмову від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Також стало відомо, що в Оболонському районному суді Києва збираються допитати президента України Петра Порошенка.

8 лютого захист екс-президента Віктора Януковича подав до Оболонського райсуду Києва другу частину списку свідків, яких вони хочуть допитати у рамках розгляду справи про державну зраду. У цьому переліку зокрема іноземні дипломати та жителі Криму – всього 103 особи.

Раніше адвокати заявляли список із 35 осіб, у якому фігурував екс-прем’єр-міністр Микола Азаров, екс-глава Адміністрації президента і екс-секретар РНБО Андрій Клюєв, колишній глава МВС України Віталій Захарченка, екс-глава СБУ Олександр Якименко та інші особи.

Оболонський районний суд 29 червня 2017 року ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.