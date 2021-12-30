Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у хабарництві нардепу Юрченку

Юрченко є підозрюваним у справі про хабарництво

Юрченко повинен утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження та експертами у цьому кримінальному провадженні

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) змінив зобов'язання, покладені на народного депутата Олександра Юрченка, виключеного з фракції «Слуги народу», підозрюваного разом з його помічником в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (САП) про зміну запобіжного заходу шляхом покладання на нардепа додаткових зобов'язань поряд із застосованим запобіжним заходом у вигляді застави, а саме: заборони спілкування зі свідками обставин кримінального провадження та експертами у цьому.

Строк дії нових зобов'язань – до 28 лютого 2022 року.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що 20 жовтня ВАКС продовжив народному депутату та його спільнику строк дії покладених на них зобов'язань до 21 грудня. Їх зобов'язали прибувати до суду за першим викликом, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним, а також здати закордонні паспорти.

За сім днів до кінця строку дії зобов'язань сторона обвинувачення подала до ВАКС клопотання про продовження строку дії зобов'язань, покладених на підозрюваних. Клопотання не розглянули у строк у зв'язку з перебуванням одного зі членів колегії суддів на лікарняному. У зв'язку з цим, 21 грудня строк дії зобов'язань, покладених на підозрюваних, минув.

22 грудня прокурор подав клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваним із продовженням усіх зобов'язань, які застосували до цього. За результатами їх розгляду 30 грудня суд поклав на підозрюваних зобов'язання утримуватися від спілкування зі свідками та експертами у цьому кримінальному провадженні.

«У покладенні решти обов'язків, зокрема щодо з'явлення до прокурора, у суді за першою вимогою, здачі документів, що дають право на виїзд за кордон, було відмовлено», – повідомили у САП.

Нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка. Помічник нардепа начебто взяв перші $13 200, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

25 вересня 2020 року за депутата Юрченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

Як повідомлялося 4 листопада минулого року, Вищий антикорупційний суд дозволив зняти з депутата Юрченка електронний браслет. Сам депутат заявив, що справа проти нього є «сфабрикованою» і пообіцяв боротися й надалі.

Юрченко у вересні вийшов з фракції «Слуга народу» після інформації про хабар.