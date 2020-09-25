За депутата Юрченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО



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Олександр Юрченко

На депутата наділи електронний браслет

Народний депутат Олександр Юрченко вийшов зі слідчого ізолятора під заставу в 3,1 млн гривень. Про це РБК-Україна повідомила речник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

«Вчора Юрченко вийшов із СІЗО після внесення застави», – сказала Постолюк.

Раніше нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами. 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка за отримання хабара, що призначався нардепу.

17 вересня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Юрченку.

Юрченка виключили з фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, що суд заарештував нардепа Юрченка і визначив заставу у понад 3 млн грн.