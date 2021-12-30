Опоненти Киви та Дубінського влаштували їм новорічну провокацію (фото)

У соцмережах думки щодо того, кому належать білборди – самим нардепам або це «чорний піар» – розділилися

Білборди з доволі неоднозначним слоганом помітили у Києві та Обухові

В Обухові Київської області та у столиці начебто з’явилися білборди із зображенням скандальних нардепів Олександра Дубінського та Іллі Киви з доволі неоднозначним слоганом – «У святкові дні сосну кожному українцю». Про це пишуть паблік «Підслухано в Обухові» та журналіст Сергій Іванов.

У соцмережах думки щодо того, кому належать білборди – самим нардепам або це «чорний піар» – розділилися. Інші ж вважають, що це фейк.

На дострокових парламентських виборах влітку 2019 року Олександр Дубінський балотувався по одномандатному округу № 94 (Обухівський і Васильківський райони Київської області).

До слова, сьогодні «Нацкорпус» пікетував офіс ОПЗЖ через Киву (фото).

28 грудня ефірі каналу «Росія-1» одіозний нардеп від проросійської партії «ОПЗЖ» Ілля Кива в ефірі кремлівського телеканалу заявив, що Росія нібито має якісь права на українські території, а Україна повинна бути частиною «єдиного слов’янського союзу» разом з РФ. Також Кива висловив захоплення щодо анексії Росією Криму, назвавши дії РФ «чудовою політичною грою».