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    Опоненти Киви та Дубінського влаштували їм новорічну провокацію (фото)

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    У соцмережах думки щодо того, кому належать білборди &ndash; самим нардепам або це &laquo;чорний піар&raquo; &ndash; розділилися - Опоненти Киви та Дубінського влаштували їм новорічну провокацію (фото)
    У соцмережах думки щодо того, кому належать білборди – самим нардепам або це «чорний піар» – розділилися
    фото: підслухано в Обухові

    Білборди з доволі неоднозначним слоганом помітили у Києві та Обухові

    В Обухові Київської області та у столиці начебто з’явилися білборди із зображенням скандальних нардепів Олександра Дубінського та Іллі Киви з доволі неоднозначним слоганом – «У святкові дні сосну кожному українцю». Про це пишуть паблік «Підслухано в Обухові» та журналіст Сергій Іванов.

    У соцмережах думки щодо того, кому належать білборди – самим нардепам або це «чорний піар» – розділилися. Інші ж вважають, що це фейк.

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    Опоненти Киви та Дубінського влаштували їм новорічну провокацію (фото)
    Опоненти Киви та Дубінського влаштували їм новорічну провокацію (фото)
    Опоненти Киви та Дубінського влаштували їм новорічну провокацію (фото)
    Опоненти Киви та Дубінського влаштували їм новорічну провокацію (фото)
    фото: підслухано в Обухові, Сергій Іванов / Facebook

    На дострокових парламентських виборах влітку 2019 року Олександр Дубінський балотувався по одномандатному округу № 94 (Обухівський і Васильківський райони Київської області).

    До слова, сьогодні «Нацкорпус» пікетував офіс ОПЗЖ через Киву (фото).

    28 грудня ефірі каналу «Росія-1» одіозний нардеп від проросійської партії «ОПЗЖ» Ілля Кива в ефірі кремлівського телеканалу заявив, що Росія нібито має якісь права на українські території, а Україна повинна бути частиною «єдиного слов’янського союзу» разом з РФ. Також Кива висловив захоплення щодо анексії Росією Криму, назвавши дії РФ «чудовою політичною грою».

    Теги: Київ депутат політика Київщина скандал Ілля Кива Олександр Дубінський Сергій Іванов
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    Опоненти Киви та Дубінського влаштували їм новорічну провокацію (фото)