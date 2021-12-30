«Слуга» Ковальов задекларував покупку телеканалу як подарунок від батьків

28 грудня Олексій Ковальов офіційно підтвердив, що купив 4 канал

Народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов задекларував покупку 4 каналу за понад 4 мільйони гривень як подарунок від батьків. Про це йдеться у його декларації, зміни до якої було внесено 29 грудня.

Згідно з документом, 24 грудня депутат отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ «ТРК Інтеррадіо» від Івана Ковальова (ймовірно, батько, – ред.) та ще 50% від Наталії Ковальової (мабуть, мати, –ред.).

Вказана вартість обох подарунків – по 2 181 755 гривень.

Цього ж дня, за даними декларації, нардеп отримав від Івана Ковальова подарунок 39% у статутному капіталі ТОВ «Ар Ті Ай Продакшн» (ціна – 195 тис. грн).

За даними з відкритих джерел, компанія займається виробництвом кіно-, відеофільмів та телевізійних програм.

28 грудня «слуга» Ковальов пояснив, навіщо купив телеканал.

Того ж дня стало відомо, що народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал).

За даними ЗМІ, Ковальов був на новорічному корпоративі 4 каналу і його представили колективу як нового власника. Крім того, нардеп підписав із менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику каналу.

Нещодавно повідомлялося, Фонд держмайна планує продати одне з великих державних підприємств – Геройський солезавод, що на Херсонщині. Основним претендентом на його придбання є народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов.

Раніше ми писали, що нардеп Олексій Ковальов отримав травми у результаті ДТП, що трапилася 15 листопада на 42 км автодороги Київ-Одеса.