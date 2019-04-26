Суд відкрив справу за позовом Дубінського про заборону Порошенку виїжджати за кордон



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Володимир Дубінський Фото: 1plus1.ua

Співробітник телеканалу «1+1» вимагає заборонити Порошенку, Райніну і Кононенко покидати країну після виборів

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом блогера Олександра Дубінського, який просить суд заборонити високопосадовцям та політикам виїжджати за кордон протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів.

Як повідомляє прес-служба суду, справа розглядатиметься у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Нагадаємо, 19 квітня до суду надійшов позов від Дубінського до Нацполіції, Служби безпеки України та Адміністрації Держприкордонслужби. Третіми особами у справі виступають президент Петро Порошенко, голова АП Ігор Райнін, народний депутат Ігор Кононенко. Серед вимог позову - визнання протиправною бездіяльність Нацполіції та СБУ щодо не вчинення профілактичних дій із запобігання корупції та посягань на економічну безпеку держави з боку високопосадовців та політиків.

Дубинський є ведучим програми «Гроші» на телеканалі «1+1», який належить Ігорю Коломойському. 23 березня на цьому каналі в програмі «Українські сенсації» звинуватили Петра Порошенка в замовних вбивствах, в тому числі і свого рідного брата.

Нагадаємо, 25 квітня до Окружного адмінсуду Києва надійшов позов від нардепа Євгена Дейдея до СБУ, Адміністрації ДПС щодо заборони Олегу Гладковському виїжджати з України на ПМП.

17 квітня Окружний адмінсуд Києва повідомив, що Давид Жванія просить суд заборонити президенту України та іншим високопоставленим особам, в тому числі суддям Верховного суду, залишати територію держави протягом року після виборів.

Слід зазначити, що 18 квітня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабінету міністрів щодо націоналізації ПриватБанку. Суд визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація ПАТ «КБ «ПриватБанк», та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.