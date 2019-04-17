Жванія заперечив, що подавав позов про заборону Порошенку покидати країну



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Хтось зробив «грамотну провокацію» - переконує Давид Жванія

Екс-нардеп Давид Жванія заявив, що він не подавав позов до суду стосовно заборони президенту України та іншим вищим посадовим особам (усього 180 людей) покидати Україну. Про це він повідомив в коментарі «Главкому».

Нагадаємо, сьогодні «112.ua» з посиланням на Окружний адмінсуд Києва повідомив, що Давид Жванія просить суд заборонити президенту України та іншим високопоставленим особам, в тому числі суддям Верховного суду, залишати територію держави протягом року після виборів.

«Це дурниця і фейк, я ніякої заяви до суду не подавав. Може це йде від тих, хто мене мучив та знущався увесь цей час», - сказав «Главкому» колишній нардеп.

При цьому Жванія додав, що він і все його оточення голосуватиме за Петра Порошенка.

«Тому цей «позов» – просто проти моїх переконань. Це грамотна провокація», - припускає Жванія.