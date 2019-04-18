Суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку



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Суд скасував рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участю держави

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участю держави.

«Суд... визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація ПАТ «КБ «Приватбанк», та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку», - йдеться у повідомленні.

На думку суддів, процедура виведення Приватбанку з ринку порушувала норми чинного законодавства.

«Підставами для ухвалення такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення ПАТ «КБ «Приватбанк» до категорії неплатоспроможних, внаслідок чого в подальшому було ініційовано процедуру його націоналізації, та власне порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентований на законодавчому рівні», - повідомила прес-служба суду.

«Таким чином, процедура націоналізації ПАТ «КБ «Приватбанк» була визнана судом безпідставною та такою, що здійснена з численними порушенням діючого на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів Банку, у тому числі позивача, мирно володіти належним їм майном, що є порушенням як вимог національного законодавства, в тому числі Конституції України, так і положень міжнародних стандартів у цій сфері», - йдеться у повідомленні суду.

Слід зазначити, що 15 квітня Петро Порошенко заявив, що пов’язані з Володимиром Зеленським особи вже готують позов про компенсацію в $2 млрд за ПриватБанк. «Так само на столі питання щодо позову до суду щодо визнання незаконною націоналізації, які вони намагаються дуже швидко провести до президентських виборів, щоб потім сказати, що це відбулося без їх участі. Не вийде», - додав Порошенко.

Нагадаємо, це вже не вперше колишні власники ПриватБанку виграють суди проти Нацбанку. Так, на 22 квітня призначений розгляд апеляції на інше рішення Окружного адмінсуду Києва, яким скасовано розпорядження НБУ про проведення перевірки ПриватБанку в жовтні 2016 року, підсумки якої лягли в основу націоналізації.

Джерело: Економічна правда