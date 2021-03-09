Судді на з'їзді обрали трьох членів Вищої ради правосуддя

Завтра на з'їзді суддів відбудеться ще одне голосування

З'їзд суддів сьогодні, 9 березня, обрав трьох членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомила пресслужба ВРП.

На сьогоднішньому з'їзді суддів були обрані членами ВРП наступні кандидати:

Болотін Сергій Миколайович - суддя Хмельницького апеляційного суду;

Саліхов Віталій Валерійович - суддя Київського апеляційного суду;

Суховий Валерій Григорович - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Ці судді вже склали присягу члена ВРП.

Крім того, на завтрашньому зібранні судді знову проголосують за наступних кандидатів:

Панасюка Олександра Сергійовича - суддю Вінницького апеляційного суду;

Плахтій Інну Борисівну - суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Голосування відбувається таємно.

Нагадаємо, що 15 березня 2021 року закінчуються повноваження у членів ВРП, які були обрані за квотою XIV позачергового з’їзду суддів України, що відбувся 15 березня 2017 року (у Артеменка Ігоря Анатолійовича, Овсієнка Андрія Анатолійовича, Худика Миколи Павловича та Шапрана Віктора Валентиновича).