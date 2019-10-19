  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Судова реформа Зеленського. Бродський пояснив, чому українці приречені

    • Розсилка
    <span>Український політик Михайло Бродський&nbsp;</span> - Судова реформа Зеленського. Бродський пояснив, чому українці приречені
    Український політик Михайло Бродський 

    Наші люди приречені або на нечесне правосуддя, або на самосуд – Бродський

    Ми перейшли від рабства до системи байдужості. До влади в країні прийшли байдужі люди. Хто де сидів, той те і взяв. Діти, медицина, спорт, здоров’я, заробітки… На все наплювати. Влада – тільки для крадіжок. Я не знаю жодного можновладця, котрий не хотів би влади для особистого збагачення. 

    Про це розповів український політик Михайло Бродський в інтерв’ю DT.UA.

    Білі приходять – грабують, червоні приходять – грабують, зелені – грабують.

    – «Зелені»? 

    «Так, зараз черговий переділ. Ось хіба вам не цікаво розуміти, чому нова влада зразу взялася за судову реформу? Навіщо Зеленський подав законопроєкт про зменшення кількості суддів Верховного суду?», – запитав Бродський

    – Навіщо?

    «Взяти їх на гачок. І тепер визначати, що є корупцією, буде президент. А суди вирішуватимуть питання, виходячи з телефонного права, як це й було всі попередні роки. Тому всі наші олігархи і далі судитимуться в Лондоні. Приклад: Коломойський із Боголюбовим. Приватбанк саме там шукає правосуддя. А наші люди? Вони приречені або на нечесне правосуддя, або – на самосуд. То ви кажете, що хтось там хоче з бідністю боротися? Ну так я вам показую, звідки в цій країні рейдерство, привласнення чужого майна…», – зазначив політик.

    Нагадаємо, ЗМІ назвали свідка «смертельно небезпечного» для Коломойського.

    реформа судова реформа рейдерство олігархи Приватбанк правосуддя Михайло Бродський влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ