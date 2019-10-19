Путін «захистить» усіх. Уряд Росії автоматично визнав усіх українців російськомовними



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Влада Росії дозволили вважати українців російськомовними

Уряд Росії схвалив скасування іспиту для громадян Білорусії і України для отримання статусу носіїв російської мови.

Про це повідомляється на сайті кабміну РФ.

Як зазначається, тепер комісія може визнати зазначених громадянин носіями російської мови без необхідного раніше співбесіди за умови, що вони добре володіють мовою.

Українцям і білорусам тепер досить принести заяву про визнання їх носіями російської мови.

Порядок подачі таких заяв буде визначатися МВС Росії.

Відомо також, що кабмін розглядає можливість наділення МВС повноваженнями для визначення критеріїв визнання іноземців носіями російської мови.

Як повідомив екскерівник військового штабу ЄС генерал Жан-Поль Перрюш, збройна агресія Кремля спирається на російськомовне населення.

Нагадаємо, спортивний журналіст розповів, що мова, якою розмовляють українські футболісти, також є частиною великої політики.