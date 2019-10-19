Адвокат Федур про обрання запобіжного заходу Пашинському: Це можна охарактеризувати одним словом - свавілля



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18 жовтня суд залишив Сергія Пашинського під арештом

На думку адвоката, «народ і влада живуть в Україні в різних паралельних світах»

Адвокат Андрій Федур заявив про те, що ситуація з обранням запобіжного заходу екснардепу Сергію Пашинському називається одним словом – «свавілля».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Свавілля (необмежена влада, відсутність законності, справедливості). Саме так сьогодні (по гарячих слідах) я можу охарактеризувати ситуацію з обранням міри запобіжного заходу Сергію Пашинському!

Питання не в тому, що Пашинський комусь не подобається, чи навпаки. Та і проблема власне вже не в ньому. Біда в іншому. Народ і влада живуть в Україні в різних паралельних світах.

У кожного президента України, починаючи з Кучми, була своя сакральна жертва. На прикладі якої демонструвалась людям «всесильність керманича» і покірність «Суду». У нинішньої Надії Нації такою сакральною жертвою став Пашинський. Очевидно, що колись його справа розвалиться і він вийде на волю, як повиходили інші», - написав адвокат.

На його думку, «біда в тім, що Україна так і не стала на шлях демократичного, цивілізованого розвитку. І за нинішньої влади вже і не стане».

«Я не знаю скільки часу Господь відвів тут панувати нинішнім, але закінчать вони сумно. Що стосується Суду (його реформи), то я вже схиляюсь до думки, що в українців залишається тільки один шлях — досвід Італії кінця 70-х минулого століття.

Без Суду (місця цивілізованого вирішення спору) немає Держави, і народ не може жити на такій території. В сучасній Україні були Майдани.

То, очевидно, на мою думку, попереду революції і громадянська війна, розпад і деградація. Цей сценарій є очевидним», - додав він.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд на засіданні у п’ятницю, 18 жовтня, залишив в силі рішення Печерського райсуду, який обрав екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як відомо, 17 жовтня під час судового засідання було оголошено, що Пашинського на поруки готові взяти колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер парламенту Андрій Парубій й інші чинні та колишні нардепи.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд 17 жовтня розглядав апеляційну скаргу захисту екснардепа Сергія Пашинського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

12 жовтня адвокати оскаржили арешт Пашинського

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати. Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.