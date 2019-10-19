У Вінниці стартував фестиваль сучасного мистецтва AIR GOGOLFEST



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Фестиваль відбувається у рамках нового проекту GogolFest Inoculation, який створила команда фестивалю ГогольFest

Ідейники креативного заходу кажуть, що мета фестивалю – згуртувати міста в Україні за допомогою мистецтва. Для Вінниці ж такий проект дозволяє розвивати та поширювати власну культурну айдентику міста, українські й міжнародні мистецькі колаборації та створювати новий конкурентний український продукт.

Минулого року проведення такого масштабного креативного заходу у Вінниці підтримав міський голова Сергій Моргунов. І в результаті Gogolfest вже став особливою культурною родзинкою Вінниці – цьогоріч місто приймає фестиваль уже вдруге. Триватиме він упродовж 3-х днів: 18-20 жовтня. Більшість локацій, як і торік, розмістяться на території колишніх приміщень заводу «Кристал». Триденна програма дуже насичена, вона містить театральну, перформативну, музичну, візуальну, освітню, дитячу та нічну складові. Загалом на вінничан очікує близько сотні різнопланових подій.

Родзинками театральної програми Air Gogolfest-2019 будуть вистави від німецького та швейцарського театру, українського незалежного театру.

Спецподією, яка сьогодні відкрила фестиваль, стала опера-реквієм «Iyov» від режисера Влада Троїцького та за участі музично-театральної формації Nova Opera. У 2018 році опера-реквієм «Iyov» увійшла до ТОП-10 опер світу. У коледжі культури і мистецтв ім. Леонтовича був справжній аншлаг.

Серед глядачів був і Вінницький міський голова Сергій Моргунов, який після перегляду опери не приховував емоцій. «Я вперше на заході такого формату. На початку було багато неочікуваного, і мені здавалось не все зрозумілим. Але потім протягом години були навіть такі моменти, особливо коли разом співали ці чудові голоси, що навіть пішли мурашки по тілу. Я ніколи не думав, що на роялі можна створювати стільки звуків. Ми знаємо класичну гру, коли один піаніст, але тут стільки людей біля одного інструменту. Це достатньо цікавий формат сучасного мистецтва, який наповнений глибоким змістом», - поділився враженнями Вінницький міський голвоа Сергій Моргунов.

Містично-театральне дійство «Iyov» створено з використанням латинських сакральних текстів та звуків препарованого роялю (звук створюється за допомогою різних предметів, які розміщуються на або між струнами або ж на молоточки).

Цей емоційний витвір сучасного мистецтва вже презентували у Китаї, Австрії, США, Данії та Польщі. Оперу-реквієм «IYOV» також було виконано у Віденській філармонії, Македонській національній опері та 5 разів на фестивалі сучасної опери Prototype у Нью-Йорку. Тепер її почули й вінничани.

Організатори фестивалю також обіцяють сьогодні потужну музичну та нічну програми. Нічна програма має назву GogolNight — та проходить у форматі андеграундних арт-вечірок.

Детальна програма фестивалю на сайті Air Gogolfest

2019-го Gogolfest увійшов в ТОП-5 кращих фестивалів Європи і отримав престижну європейську премію EFFEAwards 2019-2020. Команда фесту та представники українських міст, де проходить фестиваль, у вересні їздили до Брюсселю на церемонію нагородження .