Свій до свого по своє. Встановлено, чиїм фірмам дістається державне фінансування партії Тимошенко

«Батьківщині» притаманно платити фірмам, керівники яких були помічниками народних депутатів від партії

Партії «Батьківщина» (раніше «Блоку Юлії Тимошенко») притаманно платити товариствам, керівники яких були помічниками народних депутатів від партії. Такий ймовірний зв’язок встановлено із десятьма контрагентами. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Зазначється, що протягом 2016-2023 років партія стабільно платила ТОВ «МЦ-файнанс». За семирічний термін політична сила встигла спрямувати компанії понад 8,6 млн грн. Керівником товариства з 2009 року є Володимир Шакало. Людина з таким самим ПІБ була помічником у Олега Білоруса, Олександра Турчинова, Валерія Бабенка та Олександра Абдулліна з БЮТ та «Батьківщини».

Також партія протягом шести років платила ТОВ «Інернаціональні індустріальні проекти», яке має відношення до групи родини Тимошенко. Цій компанії партія віддала понад 7 млн грн.

Загалом із понад 120 компаній, яким партія платила з рахунку для отримання державного фінансування, знайдено ймовірний зв’язок із нею у 22 контрагентів. Їм «Батьківщина» віддала 67 млн грн. Розподіл решти зв’язків має такий вигляд:

Ймовірні зв'язки партії «Батьківщина» з організаціями, що отримали від неї бюджетні кошти інфографіка «Чесно»

Нагадаємо, у другому кварталі 2024 року партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» витратила понад 5,5 млн грн із рахунку державного фінансування на юридичні послуги та правову допомогу. Про це йдеться в дослідженні руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі». З цієї суми більше 2,5 млн грн отримала компанія «Адвокатська контора «Фінкель та Гімпельсон». Обидвоє її власників, Микола Титаренко та Олександр Ковальчук, повʼязані з партією, а також у різних скликаннях їхні повні тезки значилися помічниками нардепа від «Батьківщини» Сергія Власенка.