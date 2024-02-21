Він давав чортів і Ющенку, І Тимошенко, і Порошенку, і Зеленському

Хмара мав дуже непростий характер, він не зважав, хто перед ним – президенти, премʼєри, спікери, всім різав правду і мав на те моральне право

«Світлая памʼять, Степане Ільковичу! Дякуємо за важливі життєві уроки і приклад боротьби за Україну»

У 86 років помер Степан Хмара, дисидент, Герой України.

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В 1980 він був заарештований за «антирадянську пропаганду» та засуджений до 7 років ув'язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання. Неодноразово оголошував голодування, чинив спротив радянському режиму навіть в тюрмі.

У 1987 році Степан Хмара вийшов на свободу. В Україні став одним із керівників Української Гельсінської спілки.

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Тричі обирався народним депутатом ВР, брав активну участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності, один з засновників Української республіканської партії.

Я знала пана Степана багато років, журналісткою любила записувати його коментарі, він завжди залишався революціонером. Яка то була інтелектуальна насолода – спілкуватися з поколінням «політичних динозаврів», як ми їх називали…

Хмара мав дуже непростий характер, він не зважав, хто перед ним – президенти, премʼєри, спікери, всім різав правду і мав на те моральне право. Всім нам від нього час від часу діставалося порад чи критики. Давав він чортів і ВАЮ, і Юлі. І Порошенку, і Зеленському, і всім нам. Він був безумовним авторитетом для багатьох поколінь українських політиків.

Героя України отримав від президента Ющенка в 2006 році, «за визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії».

Світлая памʼять, Степане Ільковичу! Дякуємо за важливі життєві уроки і приклад боротьби за Україну.