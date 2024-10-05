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Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Юлія Володимирівна розповіла, що вже найближчим часом ініціює в парламенті створення слідчої комісії, яка детально розслідує махінації посередників
фото: Олександр Прокопенко

На думку Тимошенко аптечні мережі мають закуповувати ліки винятково в системі Prozzoro, на тендерній основі

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС, повідомляє РБК-Україна.

На її думку, для вирішення проблеми треба дозволити аптечним мережам купувати ліки іноземного виробництва, які не зареєстровані в Україні, але мають сертифікати якості США, Великої Британії, країн ЄС, Канади, Японії та інших.

«Це зламає монополію посередників і призведе до негайного зниження ціни», – говорить Тимошенко.

Крім того, аптечні мережі мають закуповувати ліки винятково в системі Prozzoro, на тендерній основі.

Також для них треба спростити кредитування. А для посередників – встановити ліміт на викуп медпрепаратів у виробника на рівні 15-20 %, переконана Тимошенко.

Політик також розповіла, що вже найближчим часом ініціює в парламенті створення слідчої комісії, яка детально розслідує махінації посередників.

За інформацією ЗМІ, ймовірно йдеться про посередників ТОВ «БАДМ» та СП «Оптіма-Фарм ЛТД».

Якісних змін у цій сфері Тимошенко також планує досягти, ухваливши відповідні поправки до законопроекту №11520.

Теги: зниження цін Україна партії Батьківщина Юлія Тимошенко

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