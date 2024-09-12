Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі

Загалом у II кварталі 2024 року центральний офіс «Батьківщини» витратив 22 млн грн, переважно це кошти з державного бюджету

Компанія «Адвокатська контора «Фінкель та Гімпельсон» отримала від «Батьківщини» більше 2,5 млн грн

У доугому кварталі 2024 року партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» витратила понад 5,5 млн грн із рахунку державного фінансування на юридичні послуги та правову допомогу. Про це йдеться в дослідженні руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

З цієї суми більше 2,5 млн грн отримала компанія «Адвокатська контора «Фінкель та Гімпельсон». Обидвоє її власників, Микола Титаренко та Олександр Ковальчук, повʼязані з партією, а також у різних скликаннях їхні повні тезки значилися помічниками нардепа від «Батьківщини» Сергія Власенка.

За даними з відкритих джерел, Микола Титаренко вважається особистим адвокатом Юлії Тимошенко та представляє в судах її інтереси щонайменше від 2011 року. На виборах 2019 року Титаренко був уповноваженою особою від «Батьківщини» на виборах до парламенту.

Окрім фінансування осередків та операційної діяльності, «Батьківщина» витратила значну частину коштів на різноманітні рекламні активності та консультативні послуги.

Загалом у II кварталі 2024 року центральний офіс «Батьківщини» витратив 22 млн грн, переважно це кошти з державного бюджету.

Нагадаємо, за три місяці цього року лише 33 політичні партії отримали грошові внески від фізичних або юридичних осіб. Найбільше зібрала партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» – майже 1,5 млн грн. Про це йдеться в дослідженні руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі». Лідирує в рейтингу «Батьківщина» – партія отримала майже 1,5 млн грн грошових внесків. Ще приблизно 700 тис. отримала партія «Удар», більше 280 тис. – маловідома партія «Черкащани». Проте за кількістю внесків лідирують інші політсили. Так, «Народовладдя» отримало понад 470 внесків, а «Демократична сокира» – 118.

До слова, російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук народну депутатку України Юлію Тимошенко. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на базу МВС РФ. В опублікованій картці вказані персональні дані Тимошенко та зазначено, що міністерство внутрішніх справ РФ розшукує її за статтею кримінального кодексу. При цьому номер або назва статті не вказані.