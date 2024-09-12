Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі
Загалом у II кварталі 2024 року центральний офіс «Батьківщини» витратив 22 млн грн, переважно це кошти з державного бюджету
фото: ba.org.ua

Компанія «Адвокатська контора «Фінкель та Гімпельсон» отримала від «Батьківщини» більше 2,5 млн грн 

У доугому кварталі 2024 року партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» витратила понад 5,5 млн грн із рахунку державного фінансування на юридичні послуги та правову допомогу. Про це йдеться в дослідженні руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

З цієї суми більше 2,5 млн грн отримала компанія «Адвокатська контора «Фінкель та Гімпельсон». Обидвоє її власників, Микола Титаренко та Олександр Ковальчук, повʼязані з партією, а також у різних скликаннях їхні повні тезки значилися помічниками нардепа від «Батьківщини» Сергія Власенка.

За даними з відкритих джерел, Микола Титаренко вважається особистим адвокатом Юлії Тимошенко та представляє в судах її інтереси щонайменше від 2011 року. На виборах 2019 року Титаренко був уповноваженою особою від «Батьківщини» на виборах до парламенту. 

Окрім фінансування осередків та операційної діяльності, «Батьківщина» витратила значну частину коштів на різноманітні рекламні активності та консультативні послуги.

Загалом у II кварталі 2024 року центральний офіс «Батьківщини» витратив 22 млн грн, переважно це кошти з державного бюджету.

Нагадаємо, за три місяці цього року лише 33 політичні партії отримали грошові внески від фізичних або юридичних осіб. Найбільше зібрала партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» – майже 1,5 млн грн. Про це йдеться в дослідженні руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі». Лідирує в рейтингу «Батьківщина» – партія отримала майже 1,5 млн грн грошових внесків. Ще приблизно 700 тис. отримала партія «Удар», більше 280 тис. – маловідома партія «Черкащани». Проте за кількістю внесків лідирують інші політсили. Так, «Народовладдя» отримало понад 470 внесків, а «Демократична сокира» – 118. 

До слова, російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук народну депутатку України Юлію Тимошенко. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на базу МВС РФ. В опублікованій картці вказані персональні дані Тимошенко та зазначено, що міністерство внутрішніх справ РФ розшукує її за статтею кримінального кодексу. При цьому номер або назва статті не вказані.

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Забудовник встановив паркан довкола Голосіївської вежі
Голосіївська вежа чи висотки? Справу розглядає Верховний Суд
12 серпня, 10:10
Партії, які пʼять років тому мали найбільшу підтримку українців, нині майже не ведуть фандрейзингової діяльності
Хто такі «Фінкель та Гімпельсон», яким партія Юлії Тимошенко платить мільйони? Партійна каса
Вчора, 08:00
Президентський законопроєкт №11410 у першому читанні проголосував 341 нардеп
Позбавлення зрадників держнагород: нардепи, які не голосували за законопроєкт (список)
21 серпня, 17:25

Політика

Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі
Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі
Названо парламентську партію, яка збирає найбільші донати для себе під час війни
Названо парламентську партію, яка збирає найбільші донати для себе під час війни
Очільник Мінстратегпрому Сметанін отримав 3 млн грн при звільненні з «Укроборонпрому»
Очільник Мінстратегпрому Сметанін отримав 3 млн грн при звільненні з «Укроборонпрому»
Зеленський зустрівся з Блінкеном та Ламмі: перші деталі
Зеленський зустрівся з Блінкеном та Ламмі: перші деталі
Міноборони повідомило, скільки Україна за рік знищила військових об'єктів РФ
Міноборони повідомило, скільки Україна за рік знищила військових об'єктів РФ
Президент України прокоментував «мирний план» Шольца щодо завершення війни
Президент України прокоментував «мирний план» Шольца щодо завершення війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
28K
Хто з українців повернеться з-за кордону першим: демограф назвала категорію громадян
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації
6431
Патріарх Кирило влаштував істерику через церемонію відкриття Олімпіади у Парижі

Новини

Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
Вчора, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Вчора, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Вчора, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua