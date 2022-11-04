Свіжі фото мільярдера Новинського вразили мережу 

Проросійський екснардеп та «смотрящий» за Московською церквою в Україні зробив свою зовнішність ще більш «православною»

У мережі з'явилися фото бізнесмена і екснардепа Вадима Новинського, який змінив імідж і запустив бороду. Тепер він має ще більш «православну» зовнішність і чудово вписується в коло однодумців-священників Московської церкви.

Однак у соцмережах на новий імідж бізнесмена користувачі відреагували іронічно. Зокрема, запропонували знайти барбера для екснардепа.

Раніше Новинський розповідав, що носить бороду, оскільки, на його думку, саме таким Бог створив чоловіка.

«Я вважаю, що всі чоловіки повинні носити бороду. Так і було колись, але потім прийшла інша мода, як на мене, не зовсім правильна», – сказав Новинський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після перших ракетних обстрілів Києва, у ніч на 24 лютого, бізнесмен і політик Вадим Новинський зв’язався по телефону з главою російської православної церкви патріархом Кирилом, щоб повідомити йому, що почалася війна. Однак тоді лідер російської церкви не повірив, що РФ напала на Україну.

Перед цим Вадим Новинський оголосив, що йде з політики і відтепер буде займатися питаннями церкви.