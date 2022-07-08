Рада достроково припинила повноваження нардепа Новинського

Рішення підтримали 295 парламентарів

Верховна Рада ухвалила постанову № 7529 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вадима Новинського. Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

Відповідне рішення підтримали 295 парламентарів. Голосування відбулося без виступу депутата та без обговорення.

«У складі Ради зараз залишився 421 нардеп», – зазначив Железняк.

Нагадаємо, 6 липня народний депутат України Вадим Новинський заявив, що йде з політики. Натомість він буде займатися питаннями церкви. Нардеп ОПЗЖ вважає, що у нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, він буде більш ефективним не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності.

Додамо, що проросійський політик прийшов до влади 2013 року, коли приєднався до фракції «Партії регіонів».

У 2018 році Новинський був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

23 квітня 2020 року стало відомо, що предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій висвятив Новинського на диякона.

У кінці червня суд заборонив ОПЗЖ.

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