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    Новини

    Новинський складає мандат депутата і йде займатися церквою

    документ
    Новинський складає мандат депутата і йде займатися церквою
    фото з відкритих джерел

    Новинський йде з політики

    Народний депутат України Вадим Новинський заявив, що йде з політики. Натомість він буде займатися питаннями церкви. Про це екснардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Української Православної Церкви та на відновленні зруйнованих храмів», – йдеться у повідомленні.

    Свою заяву на звільнення депутат ОПЗЖ опублікував у соцмережах.

    Заява Новинського про складення повноважень нардепа

    Заява Новинського про складення повноважень нардепа

    Нардеп ОПЗЖ вважає, що у нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, він буде більш ефективним не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності.

    «Зараз відверто не до політики – час та обставини диктують інші пріоритети. Впевнений, що у цій практичній роботі я можу принести більше користі для України загалом та для людей, які підтримали мене у 2019 році», – переконаний Новинський.

    Нагадаємо, проросійський політик прийшов до влади 2013 року, коли приєднався до фракції «Партії регіонів».

    У 2018 році Новинський був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

    23 квітня 2020 року стало відомо, що предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій висвятив Новинського на диякона.

    У кінці червня суд заборонив ОПЗЖ.

    Раніше повідомлялося, що Онуфрій літає на гелікоптері свого диякона Новинського за 45 млн грн (фото).

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    Теги: росія окупанти депутат війна Україна окупація #stoprussia
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    Новинський складає мандат депутата і йде займатися церквою