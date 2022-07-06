Новинський складає мандат депутата і йде займатися церквою

Новинський йде з політики

Народний депутат України Вадим Новинський заявив, що йде з політики. Натомість він буде займатися питаннями церкви. Про це екснардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Української Православної Церкви та на відновленні зруйнованих храмів», – йдеться у повідомленні.

Свою заяву на звільнення депутат ОПЗЖ опублікував у соцмережах.

Заява Новинського про складення повноважень нардепа

Нардеп ОПЗЖ вважає, що у нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, він буде більш ефективним не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності.

«Зараз відверто не до політики – час та обставини диктують інші пріоритети. Впевнений, що у цій практичній роботі я можу принести більше користі для України загалом та для людей, які підтримали мене у 2019 році», – переконаний Новинський.

Нагадаємо, проросійський політик прийшов до влади 2013 року, коли приєднався до фракції «Партії регіонів».

У 2018 році Новинський був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

23 квітня 2020 року стало відомо, що предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій висвятив Новинського на диякона.

У кінці червня суд заборонив ОПЗЖ.

Раніше повідомлялося, що Онуфрій літає на гелікоптері свого диякона Новинського за 45 млн грн (фото).

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