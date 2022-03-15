Пане Новинський, ви винні! Час для розкаяння

Новинському потрібно почати робити кроки для виходу з Московського патріархату

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Вадим Новинский постит видео из Лавры и щедро жертвует на медикаменты.

Хорошо. Но мало. Вы были моральными сопроводилами вторжения. Поэтому раскаяние должно быть более действенными. В Киево-Печерскую Лавру пригласить для сослужения ПЦУ? Слабо?

Если вы не просто бережете место для дальнейшего пребывания Моспатриархата, а для единства, то туда надо звать автокефалов и извиниться за все. Начать диалог по выходу из МП.

А пока это все еще антикризисный пиар.

Вы русский украинец, Вадим Владиславович? Я готова поверить. Но не в миллионы, а в Шаги. Начинайте выход из МП. И приглашайте сослужить Епифания. Вы все еще виноваты.

Джерело: блог Лани Самохвалової

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