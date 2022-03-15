Пане Новинський, ви винні! Час для розкаяння
Новинському потрібно почати робити кроки для виходу з Московського патріархату
Мовою оригіналу
Вадим Новинский постит видео из Лавры и щедро жертвует на медикаменты.
Хорошо. Но мало. Вы были моральными сопроводилами вторжения. Поэтому раскаяние должно быть более действенными. В Киево-Печерскую Лавру пригласить для сослужения ПЦУ? Слабо?
Если вы не просто бережете место для дальнейшего пребывания Моспатриархата, а для единства, то туда надо звать автокефалов и извиниться за все. Начать диалог по выходу из МП.
А пока это все еще антикризисный пиар.
Вы русский украинец, Вадим Владиславович? Я готова поверить. Но не в миллионы, а в Шаги. Начинайте выход из МП. И приглашайте сослужить Епифания. Вы все еще виноваты.
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Джерело: блог Лани Самохвалової