  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Лана Самохвалова
рус
    Думки вголос

    Пане Новинський, ви винні! Час для розкаяння

    Новинський морально супроводжував російське вторгнення - Пане Новинський, ви винні! Час для розкаяння
    Новинський морально супроводжував російське вторгнення

    Новинському потрібно почати робити кроки для виходу з Московського патріархату

    Мовою оригіналу

    Вадим Новинский постит видео из Лавры и щедро жертвует на медикаменты.

    Хорошо. Но мало. Вы были моральными сопроводилами вторжения. Поэтому раскаяние должно быть более действенными. В Киево-Печерскую Лавру пригласить для сослужения ПЦУ? Слабо?

    Если вы не просто бережете место для дальнейшего пребывания Моспатриархата, а для единства, то туда надо звать автокефалов и извиниться за все. Начать диалог по выходу из МП.

    А пока это все еще антикризисный пиар.

    Вы русский украинец, Вадим Владиславович? Я готова поверить. Но не в миллионы, а в Шаги. Начинайте выход из МП. И приглашайте сослужить Епифания. Вы все еще виноваты.

    Читайте також:

    Джерело: блог Лани Самохвалової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: олігархи Російська православна церква в Україні Вадим Новинський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вікторія Сюмар
    Вікторія Сюмар

    Народний депутат

    Юрій Романенко
    Юрій Романенко

    Політтехнолог

    Роман Павлюк
    Роман Павлюк

    IT-підприємець

    Антон Геращенко
    Антон Геращенко

    Заступник очільника МВС 

    Анатолій Гриценко
    Анатолій Гриценко

    голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пане Новинський, ви винні! Час для розкаяння