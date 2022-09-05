Олігарх Новинський розказав, як патріарх Кирило відреагував на перші бомбардування Києва

У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну олігарх Вадим Новинський здзвонився з очільником Російської православної церкви

Після перших ракетних обстрілів Києва, у ніч на 24 лютого, бізнесмен і політик Вадим Новинський зв’язався по телефону з главою російської православної церкви патріархом Кирилом, щоб повідомити йому, що почалася війна. Однак тоді лідер російської церкви не повірив, що РФ напала на Україну. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Як зазначається у публікації, під ранок 24 лютого у своєму будинку під Києвом від вибухів прокинувся депутат Вадим Новинський. За даними журналістів, він набрав по телефону предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія, а після нього – московського патріарха Кирила.

«Святейший, началась война!» – сказав схвильований депутат.

«Не может быть», – не повірив патріарх Кирил.

«Ну как не может, если у меня окна дрожат от взрывов», – наполягав Новинський.

За інформацією журналістів, патріарх пообіцяв Новинському з'ясувати, що відбувається, хоча все і так було очевидним.

Нагадаємо, також раніше з'явилася інформація, що увечері 23 лютого, напередодні вторгнення російських військ в Україну, на Банковій відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу. За даними журналістів, після цієї зустрічі, на якій президент говорив з бізнесменами про загрозу нападу Росії, значна частина її учасників були переконані, що вторгнення Росії не буде. На зустріч в Офіс президента з’їхалися власники 50 найбільших компаній України.

Також відомо, що нещодавно Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо очільника Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила та ще семи представників цієї церкви.

Додамо, що Вадим Новинський оголошуючи, що йде з політики, повідомив що відтепер буде займатися питаннями церкви.