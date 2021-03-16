Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру на довиборах на користь «свободівця»

Маруся Звіробій-Біленька не буде балотуватися на довиборах у парламент в 87 окрузі на Прикарпатті

«Європейська солідарність» провела перемовини з ВО «Свобода»

Кандидатка від партії «Європейська солідарність» у 87 окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій-Біленька знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО «Свобода» Руслана Кошулинського.

«Боротьба за Україну – це не слова, це вчинки. 87 округ сьогодні став своєрідним полем боротьби за Україну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера Коломойського Олександра Шевченка, висуванця від влади зелених дилетантів Василя Вірастюка, та представники патріотичних сил – Руслан Кошулинський зі «Свободи» та я, Маруся Звіробій Біленька від «Європейської Солідарності», – повідомила кандидатка «ЄС».

«Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинський можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради, я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад все – це інструкція до виконання, а не просто гасло», – наголосила вона.

Маруся Звіробій зауважила, що історія поразок України – це щоразу історія неспроможності об’єднатися. «А солідарність – це про здатність об’єднуватися і перемагати разом. «Європейська Солідарнсіть» завжди закликала до об’єднання і демонструє власним прикладом, що державні інтереси – вище партійних і особистих», – сказала вона.

Маруся Звіробій зазначила, що «Європейська солідарність» провела відповідні перемовини з ВО «Свобода», і політичні сили дійшли порозуміння, що заради України має початися процес об’єднання українських патріотичних сил не на словах, а на ділі, зважаючи на серйозні виклики, перед якими опинилася країна.

«Не пропустити до Ради представників олігарха Коломойського та зеленої влади – є одним з наших спільних завдань», – наголосила кандидатка від «ЄС».

«Я дякую кожному, хто мене підтримує, і хочу сказати: наша боротьба за Україну триває вже сотні років, і ми не маємо права передавати її в спадок своїм дітям. Ми маємо унікальну можливість перемогти одвічного ворога внутрішнього і зовнішнього, і шлях до перемоги – у нашій єдності», – резюмувала Маруся Звіробій-Біленька.

ВО «Свобода» привітало заяву «Європейської солідарності» та її кандидатки у 87 виборчому окрузі Марусі Звіробій-Біленької. «Це рішення є демонстрацією нашої спільної позиції про початок об’єднавчого процесу проукраїнських патріотичних сил, зокрема «ЄС» та «Свободи», перед загрозою проросійського та олігархічного реваншу.

«Європейська солідарність» як найбільш рейтингова на сьогоднішній день опозиційна політична сила країни показала приклад того, що проукраїнська позиція є вищою від вузькопартійних інтересів, і здатна забезпечити спільну перемогу як на 87 окрузі, так і в майбутньому», – йдеться у заяві ВО «Свобода».

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