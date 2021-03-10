Комітет виборців закликає Раду розблокувати вибори в окрузі Скічка

Рада досі не припинила депутатські повноваження Олександра Скічка

Комітет виборців України закликає керівництво Верховної Ради вжити невідкладних заходів щодо призначення проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №197 Черкаської області, де виграв кандидат від «Слуги народу» Олександр Скічко, який 29 січня 2021 р. був призначений головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба КВУ.

Відповідно до інформації, отриманої від Апарату Верховної Ради, 30 січня Скічко подав заяву про дострокове припинення повноважень народного депутата. 3 лютого Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув за дорученням голови ВР заяву Скічка та рекомендував Раді ухвалити в цілому проект постанови про дострокове припинення повноважень нардепа.

Попри те, що з моменту призначення Скічка головою Черкаської ОДА минуло вже більше місяця, рішення щодо припинення його депутатських повноважень досі не було прийнято. До прийняття відповідного рішення Скічко перебуває в статусі народного депутата України, однак де-факто участі в роботі парламенту не бере. До прикладу, в лютому Скічко не був зареєстрований на жодному пленарному засіданні Ради.

Відповідно до чинного законодавства призначення проміжних виборів народного депутата можливе лише після прийняття рішення Верховної Ради про дострокове припинення його повноважень. З огляду на відсутність такого рішення призначення виборів в ОВО №197 станом на сьогодні є фактично заблокованим.

Більше того, питання щодо дострокового припинення повноважень Скічка планувалося для винесення на пленарне засідання ВР 17 лютого, однак із незрозумілих причин було перенесено, зазначив Комітет виборців.

При цьому, за оцінкою КВУ, наразі не існує об’єктивних перешкод для відкладення голосування щодо дострокового припинення повноважень Скічка. Натомість, штучне зволікання із призначенням голосування позбавляє виборців ОВО №197 представництва у Верховній Раді України і є перешкодою на шляху реалізації їх виборчих прав, закріплених Конституцією.

З огляду на це Комітет виборців закликає керівництво Верховної Ради невідкладно забезпечити розгляд питання про дострокове припинення повноважень Скічка під час найближчих пленарних засідань, розблокувавши призначення проміжних виборів народного депутата в ОВО №197.

Нагадаємо, Олександр Скічко – нардеп від «Слуги народу». У 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі. Президент Володимир Зеленський 29 січня призначив його на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. 2 лютого Скічка представили у Черкаській ОДА.

Скічко в ексклюзивному інтерв’ю для «Главкому» розповів, що раніше продавав молоко, а згодом працював членом наглядової ради на підприємстві свого тестя, мільярдера Леоніда Юрушева «Дніпровагонрембуд».

Скічко також заперечує, що Юрушев фінансував його виборчу компанію. «Фінансування моєї кампанії складалося з моїх особистих заощаджень, дружини й навіть деяку частину додали мої батьки», – сказав він. За словами Скічка, його дружина не була проти походу в політику, а тесть – так.

Дружина Скічка – власниця готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизавета Юрушева, донька мільярдера Леоніда Юрушева.