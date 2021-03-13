ЦВК звернулася в поліцію через можливу ​​підробку документів кандидатів у нардепи

Під час розгляду документів, які партії подали до ЦВК для реєстрації їхніх кандидатів, виявили ознаки підробки

Центральна виборча комісія звернулася до Нацполіції через можливі фальсифікацій під час висунення кандидатів у народні депутати на довиборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

За інформацією відомства, під час розгляду документів, які партії подали до ЦВК для реєстрації їхніх кандидатів, виявили ознаки підробки.

Центрвиборчком, щоб перевірити справжність документів про проведення з'їздів, на яких приймали рішення про включення партій до Єдиного реєстру юридичних осіб, і про внесення змін до найменування, мети, місцезнаходження та керівного складу таких партій, звернувся до Мін'юсту.

«В результаті, за даними Мін'юсту і згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру, відповідні зміни до відомостей про політичні партії не вносили. Також комісія звернула увагу, що в копіях рішень з'їздів окремих політичних партій підписи голови та секретаря з'їздів завірялися одним і тим же приватним нотаріусом. Разом з тим, в ЦВК надійшли звернення кількох політичних партій, в яких повідомлялося, що вони взагалі не проводили відповідних з'їздів, а також, що документи, подані від них в комісію, сфальсифіковані», – сказано у пресрелізі.

У ЦВК відзначили, що були виявлені і інші ознаки фальсифікації документів.

«Комісія не уповноважена давати правову оцінку таким діям, проте, бачачи в них ймовірність фальсифікацій, звернулася до Національної поліції України з проханням перевірити наведені факти і в разі виявлення підстав вжити відповідних заходів реагування», – додали в Центрвиборчкомі.