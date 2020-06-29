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    Політика

    В Україні зросла кількість критиків Зеленського – опитування

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    Лише 38% українців, за даними КМІС, підтримують дії та заяви Зеленського - В Україні зросла кількість критиків Зеленського – опитування
    Лише 38% українців, за даними КМІС, підтримують дії та заяви Зеленського
    Фото: Главком

    Дії президента не підтримує майже половина опитаних

    Вперше за рік кількість українців, які не схвалюють дії президента України Володимира Зеленського, перевищила число тих, хто схвалює.

    Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС.

    За даними опитування щодо оцінки дій органів влади у травні-черві цього року, 38% респондентів відповіли, що підтримують дії та заяви Зеленського, тоді як у травні цей показник становив 47%.

    Не схвалюють діяльність президента 45% опитаних українців, у травні дії Зеленського не підтримували 37%.

    Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, за попередніми домовленостями, в кінці липня.

    соцопитування Володимир Зеленський президент
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