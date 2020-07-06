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    Суспільство

    У Львівській області лідирує партія Порошенка, «Голос» і «Слуга народу» втрачають позиції - опитування

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    Якби вибори до Верховної Ради відбулися у червні 2020 року, у Львівській області майже третину голосів виборці віддали б &laquo;Європейській Солідарності&raquo; - У Львівській області лідирує партія Порошенка, «Голос» і «Слуга народу» втрачають позиції - опитування
    Якби вибори до Верховної Ради відбулися у червні 2020 року, у Львівській області майже третину голосів виборці віддали б «Європейській Солідарності»

    Серед тих, хто визначився і піде на вибори проголосували б за «Європейську Солідарність» 29,2% , 17,1% - за «Слугу народу» (22%) і 9,2% - ВО «Батьківщина»

    У Львівській області виборці значно менше готові підтримувати восени партію «Голос», яка на позачергових виборах до парламенту у 2019 році була лідером у регіоні. Натомість підтримка партії Порошенка «Європейська Солідарність» росте, - такими є дані опитування Соціологічної групи Рейтинг

    Якби вибори до Верховної Ради відбулися у червні 2020 року, у Львівській області майже третину голосів виборці віддали б «Європейській Солідарності». Вона випереджає партію «Слуга народу» на понад 12%.

    За даними Рейтингу серед тих, хто визначився і піде на вибори:

    29,2% – «Європейська Солідарність» (вибори 2019 року – 19,9%),

    17,1% - «Слуга народу» (22%),

    9,2% - ВО «Батьківщина» (9,4%),

    9,1% - «Голос» (23,1%),

    7,2% – «Громадянська позиція» (2,7%),

    6,0% – ВО «Свобода» (5,5%).

    На виборах до Львівської облради також лідирує «Європейська Солідарність», її готові підтримати 26,7% опитаних.

    «Слуга народ» - 13,1%,

    «Голос» - 9,2%,

    ВО «Батьківщина» - 8,9%,

    Об’єднання «Самопоміч» - 8,2%,

    ВО «Свобода» - 7,8%,

    «Громадянська позиція» - 7,6%.

    Не визначилися з вибором близько 17% респондентів.

    Опитування проведене 6-22 червня 2020 року серед 2000 мешканців Львівської області від 18 років і старше методом особистого інтерв’ю. Похибка складає не більше 2,2%.

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