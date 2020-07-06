У Львівській області лідирує партія Порошенка, «Голос» і «Слуга народу» втрачають позиції - опитування



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Якби вибори до Верховної Ради відбулися у червні 2020 року, у Львівській області майже третину голосів виборці віддали б «Європейській Солідарності»

Серед тих, хто визначився і піде на вибори проголосували б за «Європейську Солідарність» 29,2% , 17,1% - за «Слугу народу» (22%) і 9,2% - ВО «Батьківщина»

У Львівській області виборці значно менше готові підтримувати восени партію «Голос», яка на позачергових виборах до парламенту у 2019 році була лідером у регіоні. Натомість підтримка партії Порошенка «Європейська Солідарність» росте, - такими є дані опитування Соціологічної групи Рейтинг.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися у червні 2020 року, у Львівській області майже третину голосів виборці віддали б «Європейській Солідарності». Вона випереджає партію «Слуга народу» на понад 12%.

За даними Рейтингу серед тих, хто визначився і піде на вибори:

29,2% – «Європейська Солідарність» (вибори 2019 року – 19,9%),

17,1% - «Слуга народу» (22%),

9,2% - ВО «Батьківщина» (9,4%),

9,1% - «Голос» (23,1%),

7,2% – «Громадянська позиція» (2,7%),

6,0% – ВО «Свобода» (5,5%).

На виборах до Львівської облради також лідирує «Європейська Солідарність», її готові підтримати 26,7% опитаних.

«Слуга народ» - 13,1%,

«Голос» - 9,2%,

ВО «Батьківщина» - 8,9%,

Об’єднання «Самопоміч» - 8,2%,

ВО «Свобода» - 7,8%,

«Громадянська позиція» - 7,6%.

Не визначилися з вибором близько 17% респондентів.

Опитування проведене 6-22 червня 2020 року серед 2000 мешканців Львівської області від 18 років і старше методом особистого інтерв’ю. Похибка складає не більше 2,2%.