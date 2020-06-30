Рейтинг Зеленського продовжує знижуватись - соцопитування



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Дослідження проведене Центром Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року

Рейтинг Зеленського впав на 10 процентних пунктів у порівнянні дослідженням, що проводилося у квітні цього року

Якщо б вибори президента України проходили наприкінці червня, то найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (34,6% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Водночас, соціологи зазначають, що рейтинг Зеленського впав на 10 процентних пунктів у порівнянні з дослідженням, що проводилося у квітні цього року.

Крім того, опитані українці планують голосувати:

за Юрія Бойка - 20,0% (у квітні - 10,8%),

за Петра Порошенка 16,1% респондентів (у квітні - 12,8%),

за Юлію Тимошенко - 7,7% (у квітні - 5,4%),

за Ігоря Смєшка - 4,2% (у квітні - 6,0%),

за Анатолія Гриценка - 3,1% (у квітні - 3,5%),

за Олега Ляшка 1,2% (у квітні - 2,0%).

Соціологи також зазначають, що у разі виходу в другий тур Зеленського і Порошенка, чинного президента підтримають 70% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, Порошенка - 30%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2017 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, Володимира Зеленського в кінці квітня планували підтримати 45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах президента і визначився, за кого голосуватиме.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, проведеного наприкінці травня - початку червня, на президентських виборах за Володимира Зеленського планували голосувати 37,6% серед тих, хто визначився з кандидатом.

Як повідомлялося, за результатами соцопитування Зеленському не довіряють 50% громадян.