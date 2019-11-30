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    Політика

    Сюмар: Криміналізація в інформаційній сфері - це загроза свободі слова

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    Народний депутат з фракції &laquo;Європейська Солідарність&raquo; Вікторія Сюмар - Сюмар: Криміналізація в інформаційній сфері - це загроза свободі слова
    Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар

    На думку Сюмар, потужним стимулом у «знятті рожевих окулярів» щодо інформаційних війн стала діяльність Росії

    Кримінальну відповідальність за дезінформацію запровадили лише кілька країн у світі, і серед них немає європейських держав. Про це у статті для видання «Дзеркало тижня» «Криміналізація Fakenews: необхідний захід чи репресивний інструмент?» пише народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар.

    Нардеп підкреслює, що криміналізація допомагає посилити відповідальність для продукторів і розповсюджувачів фейків, але може стати інструментом цензури і боротьби з політичними супротивниками.

    «Критики не любить ніхто. Особливо її не любить влада. А надто, якщо багато вагомих персонажів у цій владі — Like-залежні або навіть Love-залежні персонажі, що не звикли до типових атрибутів влади в Україні (якими є швидке розчарування й критичність з боку суспільства). І на тлі цієї критики дедалі голосніше лунають ініціативи в стилі досить сумнівного з погляду закону президентського указу «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» і заяв про впровадження «інноваційних» законодавчих методів, як, наприклад, кримінальна відповідальність за фейкньюс, замовні матеріали або навіть пропаганду», - пише Сюмар.

    На думку Сюмар, потужним стимулом у «знятті рожевих окулярів» щодо інформаційних війн стала активність Російської Федерації.

    «У якийсь момент західні демократії з подивом виявили, що діяльність створеного РФ «багатоголосого монстра» Russia Today впливає на певні електоральні кола всередині їхніх країн, як і боти в соцмережах, кібер- та інформаційні атаки. І що за допомогою цих інструментів Росія досягає власних геополітичних цілей щодо впливу на провідні країни світу. Бо, як писав іще Збігнев Бжезинський, імперії сучасного типу захоплюють не території, а розум», - пише нардеп.

    Сюмар звертає увагу на те, що країни Балтії, де реальність максимально наближена до України, впроваджують інструменти обмеження саме російського інформаційного впливу в традиційних ЗМІ через рішення національного регулятора. Власне, це дуже схоже на ті рішення щодо обмеження російських телеканалів, які Україна ухвалила й успішно реалізує з 2015 року.

    «Варто зрозуміти, що складні й багатогранні взаємодії в інформаційному світі не передбачають ефективності й дієвості простих відповідей на кшталт «закрити і посадити». Усе складніше й об’ємніше. І вимагає комплексу заходів як щодо самих ЗМІ (як джерела інформації), технологій (як механізму передачі), так і споживача (аудиторії)», - пояснює нардеп.

    На думку Сюмар, відсутність стратегічного наративу - одна з базових причин ефективності дезінформації, і боротьбу з нею доцільно починати з подолання цього фактора, а не зі створення «репресивних інструментів в інформаційній сфері».

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 31 грудня 2019 року внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності засобів масової інформації.

    ЗМІ Європейська солідарність Вікторія Сюмар
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