Зеленський вирішив зайнятися діяльністю ЗМІ



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Президент України Володимир Зеленський

Президент доручив Кабміну написати закон про ЗМІ зі стандартами новин

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 31 грудня 2019 року внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності засобів масової інформації.

Про це йдеться в указі №837 від 8 листопада.

Законопроєкт про врегулювання діяльності медіа в Україні має, зокрема, містити положення про вимоги до новин та стандарти, механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, її спростування, заборону фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Нагадаємо, що 6 листопада Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів, яка збирається вирішувати, хто є журналістом, а хто ні.

Як повідомлялося, тиск правоохоронних органів на телеканал «Прямий» і його власника – це лише складова частина загального процесу, який зараз відбувається в Україні. І це немає нічого спільного з європейськими стандартами.