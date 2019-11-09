  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський вирішив зайнятися діяльністю ЗМІ

    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський вирішив зайнятися діяльністю ЗМІ
    Президент України Володимир Зеленський

    Президент доручив Кабміну написати закон про ЗМІ зі стандартами новин

    Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 31 грудня 2019 року внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності засобів масової інформації.

    Про це йдеться в указі №837 від 8 листопада.

    Законопроєкт про врегулювання діяльності медіа в Україні має, зокрема, містити положення про вимоги до новин та стандарти, механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, її спростування, заборону фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

    Нагадаємо, що 6 листопада Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів, яка збирається вирішувати, хто є журналістом, а хто ні.

    Читайте також: Журналісти за неправдиву інформацію нестимуть відповідальність – Бородянський.

    Як повідомлялося, тиск правоохоронних органів на телеканал «Прямий» і його власника – це лише складова частина загального процесу, який зараз відбувається в Україні. І це немає нічого спільного з європейськими стандартами.

    ЗМІ закон Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ