Можлива реприватизація «Укртелекому» викликає занепокоєння інвесторів, - ЗМІ



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Судова епопея довкола телекомунікаційної компанії «Укртелеком» дає підстави деяким аналітикам говорити про можливість її реприватизації

Днями став відомий оновлений список підприємств, які Фонд держмайна готує до повернення в держвласність, - журналісти

Можлива реприватизація «Укртелекому» викликає тривогу у інвесторів та стане для них заборонним сигналом для інвестицій в Україну.

Про це йдеться в матеріалі Gazeta.ua «Навіщо держава веде мову про реприватизацію, якщо у неї немає на це грошей?»

Видання повідомляє, що днями став відомий оновлений список підприємств, які були раніше приватизовані, проте зараз їх Фонд держмайна готує до повернення назад в держвласність. Їх наразі 114 і компаній-гігантів у цьому списку немає. Проте, як зазначає видання, судова епопея довкола телекомунікаційної компанії «Укртелеком» дає підстави деяким аналітикам говорити про можливість її реприватизації. «Все це – підприємства малого або середнього масштабу, компаній-гігантів у списку немає. Однак судові тяжби, що тривають навколо телеком-оператора «Укртелеком», дають привід окремим аналітикам вносити в «списки на повернення» і цю компанію», - йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що ситуація щодо «Укртелекому» викликає тривогу у потенційних інвесторів, на участь яких у великій приватизації розраховують представники української влади. Для інвесторів націоналізація компанії стане заборонним сигналом для участі у приватизаційних процесах в Україні.

«Реприватизація викликає неприховану тривогу як з боку міжнародного фінансового співтовариства, так і у наших співвітчизників, котрі готові інвестувати в українську економіку. Бо така реприватизація стала б заборонним сигналом для потенційних покупців вітчизняних активів», - говориться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше політолог Володимир Фесенко заявив, що розмови про можливу реприватизацію «Укртелекому» відіб'ють у іноземних інвесторів інтерес до України і зірвуть плани уряду щодо залучення іноземних інвестицій в розмірі $50 млрд за п’ять років.