Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускає нас до матеріалів справи і чинить політичний тиск



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НАБУ здійснює політичний тиск на Олега бахматюка - адвокат

Адвокат Олега Бахматюка у справі рефінансування VAB банку Олексій Шевчук подав скаргу до Управління внутрішнього контролю на дії детектива НАБУ

Адвокат Олега Бахматюка у справі рефінансування VAB банку Олексій Шевчук подав скаргу до Управління внутрішнього контролю на дії детектива НАБУ, який в грубій формі відмовляється надати доступ до матеріалів справи. Юрист заявляє про грубе порушення чинного законодавства і здійснення політичного тиску на свого підзахисного.

Адвокат Олексій Шевчук, що здійснює представництво Олега Бахматюка в межах кримінального провадження по справі рефінансування VAB банку, сьогодні, 29 листопада, подав скаргу керівнику Управління внутрішнього контролю Осипчуку Р.С. на дії детектива НАБУ Пачевського, який не з’явився для надання доступу до матеріалів справи і в грубій формі відмовив надати цей доступ. Скарга була зареєстрована старшим слідчим А. Гайданка. В даний час триває перевірка.

Також в коментарі виданню «Судовий репортер» Олексій Шевчук повідомив про те, що «в рамках цього кримінального провадження здійснюється політичний тиск на його підзахисного, оскільки публічно ЗМІ та НАБУ офіційно повідомлені про місцеперебування Бахматюка для унеможливлення в подальшому маніпуляцій щодо переховування останнього від правоохоронних органів та ухилення від процесуальних дій. В цей час навпаки – не Бахматюк переховується від слідства, а детективи НАБУ не бажають проводити необхідні для об’єктивного проведення розслідування процесуальні дії за участю Олега Бахматюка, тим самим порушуючи його законні права та інтереси».

Нагадаємо, що VAB Банк – один із тих банків, які були виведені з ринку у 2016 році. Щодо посадових осіб банку та НБУ наразі проводяться слідчі дії у справі, відкритій НАБУ.

Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів та заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ бізнесмену.