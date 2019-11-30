В Ірані через смог закрили школи та університети



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Фото: Ahmad Halabisaz / Xinhua / Corbis

Рішення про закриття шкіл і університетів було оголошено після засідання надзвичайної комісії по забрудненню повітря

Через сильний смог в деяких частинах Ірану закрили школи і університети.

Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Через збільшення забруднення повітря дитячі садки, дошкільні установи та школи, університети та вищі навчальні заклади провінції Тегеран будуть закриті», – йдеться в повідомленні.

Рішення про закриття шкіл і університетів у столиці країни було оголошено в п’ятницю ввечері після засідання надзвичайної комісії по забрудненню повітря.

У суботу навчальні заклади були закриті в провінціях Альборз і Ісфахан, а також в інших областях країни, зокрема в північно-східному місті Мешхед, місті Оруміє на північному заході Ірану і місті Кум, на південь від Тегерана.

Очікується, що смог в Ірані спаде в понеділок, коли метеорологи прогнозують дощ.