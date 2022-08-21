Терорист Гіркін розкритикував російське командування за танковий біатлон

Танковий біатлон – гучна кульмінаційна подія Російських армійських міжнародних ігор

Колишній офіцер ФСБ, міністр у самопроголошеній «Донецькій Народній Республіці» Ігор Гіркін розкритикував російське командування через проведення «танкового біатлону» під Москвою. Про це повідомляє британська розвідка.

«19 серпня 2022 року Гіркін неохоче опублікував похвалу поведінки президента Зеленського під час війни. Він порівняв це з ситуацією в Росії, де «наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів», – ідеться в повідомленні.

Танковий біатлон – гучна кульмінаційна подія Російських армійських міжнародних ігор, які, як і в попередні роки, минулого тижня пройшли під Москвою.

«Значна частина російських військових і спеціалістів з безпеки, ймовірно, вважає, що недоцільно продовжувати залучати сили до військових церемоніальних заходів у мирний час, поки російські війська продовжують зазнавати великих втрат в Україні», – вважають британські аналітики.

Нагадаємо, 13 серпня, увечері російські ЗМІ повідомили, нібито Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали у Криму при спробі потрапити на фронт добровольцем.

Гіркін намагався потрапити на «херсонський фронт» за підробленим паспортом на ім'я Сергія Вікторовича Рунова, який використав під час роботи у спецслужбах. Втім, його впізнали та відправили до Сімферополя, де відкрили на нього кримінальне провадження за підробку документів.

При цьому Гіркін, щоб його не впізнали, зголив свої вуса.

Сьогодні, 14 серпня, Стрєлков заявив, що на фронт він таки потрапить, а в СІЗО, як про це писав інший терорист, Безлер, його не було.