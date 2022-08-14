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Соцмережі висміяли Гіркіна, який проривався на фронт (фото)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Соцмережі висміяли Гіркіна, який проривався на фронт (фото)
Українці у соцмережах відвели душу, постібавшись над новим образом Гіркіна і його невдалою спробою пробратися на фронт
фото із соцмереж

Особливо українців розвеселила фотографія Ігоря Стрєлкова без вусів

Після появи інформації про спробу відомого російського учасника захоплення Криму та війни на Донбасі 2014 року Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) пробратися на фронт через Крим у соцмережах з’явилися численні пости, які висміювали цю спробу рашиста.

Особливо знущально українці прокоментували фото Гіркіна без вусів, які той зголив, аби його не упізнали.

Соцмережі також згадали персонажів радянських та американських фільмів, які маскувалися при спробі пройти контроль.

15 фото
На весь екран

Нагадаємо, що учора, 13 серпня, увечері російські ЗМІ повідомили, нібито Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали у Криму при спробі потрапити на фронт добровольцем.

Гіркін намагався потрапити на «херсонський фронт» за підробленим паспортом на ім'я Сергія Вікторовича Рунова, який використав під час роботи у спецслужбах. Втім, його впізнали та відправили до Сімферополя, де відкрили на нього кримінальне провадження за підробку документів.

При цьому Гіркін, щоб його не впізнали, зголив свої вуса.

Сьогодні, 14 серпня, Стрєлков заявив, що на фронт він таки потрапить, а в СІЗО, як про це писав інший терорист, Безлер, його не було.

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Теги: Ігор Стрєлков соціальні мережі

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