Тимчук надійно тримав фронт інформаційної війни - Зеленський



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Дмитро Тимчук загинув на 47-му році життя

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним Тимчука

Глава держави Володимир Зеленський назвав великою втратою загибель Дмитра Тимчука.

«Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник «Інформаційного спротиву» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни», - йдеться в повідомленні президента України в Twitter.

Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник «Інформаційного спротиву» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни. — APU (@APUkraine) 19 июня 2019 г.

Нагадаємо, 19 червня о 12:15 надійшло повідомлення про смерть народного депутата Дмитра Тимчука у квартирі по бульвару Перова в столиці.

Повідомляється, що він отримав вогнепальне поранення, від якого помер на місці. Нардеп Антон Геращенко у себе в Facebook написав, що це трапилось під час чистки нагородного пістолету. Пізніше Геращенко видалив цей пост.

Детальніше про загибель Тимчука читайте тут.