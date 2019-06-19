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    Політика

    Тимчук надійно тримав фронт інформаційної війни - Зеленський

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    Дмитро Тимчук загинув на 47-му році життя - Тимчук надійно тримав фронт інформаційної війни - Зеленський
    Дмитро Тимчук загинув на 47-му році життя

    Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним Тимчука

    Глава держави Володимир Зеленський назвав великою втратою загибель Дмитра Тимчука.

    «Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник «Інформаційного спротиву» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і  близьким Дмитра. Це велика втрата для країни», - йдеться в повідомленні президента України в Twitter.

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    Нагадаємо, 19 червня о 12:15 надійшло повідомлення про смерть народного депутата Дмитра Тимчука у квартирі по бульвару Перова в столиці.

    Повідомляється, що він отримав вогнепальне поранення, від якого помер на місці. Нардеп Антон Геращенко у себе в Facebook написав, що це трапилось під час чистки нагородного пістолету. Пізніше Геращенко видалив цей пост.

    Детальніше про загибель Тимчука читайте тут.

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