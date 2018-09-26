Путін хоче відправити на Закарпаття своїх «зелених чоловічків» - Тимчук



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Російські «зелені чоловічки» навесні 2014 року окупували український Крим

«Мета «московського сценарію» в цьому випадку - створення нової точки напруженості на території України в рамках концепції «федералізації» нашої країни»

Російська сторона активізувала інформаційно-пропагандистську кампанію щодо створення передумов і формування громадської думки для дестабілізації в Закарпатті, використовуючи етнічний фактор у регіоні.

Про це повідомив у своєму Facebook координатор групи «Інформаційний спротив» народний депутат Дмитро Тимчук.

«Мета «московського сценарію» в цьому випадку - створення нової точки напруженості на території України в рамках концепції «федералізації» нашої країни», - написав він.

На думку Тимчука, заходи щодо Закарпаття можуть бути синхронізовані військовою розвідкою РФ з іншими заходами - зокрема, щодо Приазов'я і Одеської області. До реалізації такого сценарію будуть причетні і багато українських «опозиційних політиків», які вже отримали гарантії фінансування і медійної підтримки цих процесів як з Москви, так і з Будапешта.

Тимчук вважає, що концепція дестабілізації Закарпаття від ГРУ є модифікованими діями на Сході України в 2014 році, а саме - провокації і нагнітання ситуації, які можуть закінчитися силовими протистояннями місцевих етнічних угорців і «українських націоналістів», групи яких складатимуться як з російської агентури, так і просто з «корисних ідіотів», із залученням до таких дій силових структур України, що супроводжуватиметься і розкручуватиметься відповідною інформаційною кампанією.

На наступному етапі ГРУ пропонується введення так званих угорських зелених чоловічків з числа угорських неонацистських і радикальних угруповань, які фінансуються з РФ, а їхні представники проходять різні курси підготовки (під керівництвом інструкторів ГРУ) для «захисту угорців Закарпаття, недопущення етнічних чисток і стабілізації ситуації в регіоні».

«Крім того, за даними групи ІС, до безпосереднього наповнення фонду для так званого плану Егана, через який Угорщина фінансує різні гуманітарні проекти в Закарпатті для етнічних угорців у рамках концепції «м'якої сили», причетні спецслужби РФ. Зокрема, російське ГРУ «влила» в цю структуру протягом тільки останніх 3 місяців не менше $100 млн», - написав Тимчук.

Він вважає, що подібний сценарій з використанням «наосліп» країни-члена НАТО, в разі успіху в Закарпатті, пропонується ГРУ до застосування і на інших напрямах.