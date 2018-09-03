Захарченко дуже турбувався за власну безпеку - ліквідувати могли люди з його оточення чи спецслужби РФ, - Тимчук



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Олександр Захарченко

Головним джерелом діяльності Захарченка та його оточення стало освоєння фінансових ресурсів, направлених Москвою

Ліквідація ватажка «ДНР» Олександра Захарченка виявляє наростання конфлікту в стосунках Федеральної служби безпеки і Головного розвідувального управління РФ, які активно пожирають один одного. Про це у себе на сторінці у Facebook написав лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

«Захарченко більше чотирьох років лавірував між різними угрупованнями, як в самій «ДНР», так і в Москві, куди він регулярно у вигляді данини за потрібне чиновникам відправляв валізи з готівкою. «Захар» дуже боявся за свою безпеку, і оточував себе десятками охоронців… А значить, ліквідувати його могли виключно люди з його оточення або російські спецслужби», - йдеться у дописі.

Тимчук стверджує, що головним джерелом діяльності Захарченка та його оточення стало освоєння фінансових ресурсів, направлених Москвою: від $700 млн на рік, про які говорить пропаганда РФ, до реальних $6 млрд. Цей фінансовий потік перед тим, як потрапити до Захарченка, проходив через руки керівництва ГРУ ГШ ЗС РФ і його безпосереднього куратора Владислава Суркова. Саме Сурков інструктував Захарченка щодо розвитку тези «об'єднання «ДНР» і «ЛНР» у великий Донбас». «У травні 2018 року, відвідуючи Луганськ, Захарченко заявив: «Ми всьому світу показуємо, що Донецьк і Луганськ - це одна і та ж територія, одна і та ж країна - це Донбас. Донбас ніколи не був розділений, а дві республіки - це, насправді, два братні народи», - пише лідер ІС.

«На той час в «ЛНР» біля керма вже стояв представник ФСБ Пасічник, який абсолютно не думає про злиття з «ДНР». Хоча Пасічник і підписував протоколи про посилення «інтеграції» з «ДНР», в реальності він виступає виключно за зміцнення відносин з РФ, аж до повної інтеграції за кримським сценарієм. Що йде абсолютно в розріз з поглядами Суркова. Варто також згадати, що головним опонентом Суркова з контролю над Донбасом є генерал-полковник ФСБ РФ Сергій Бесіда. ...З ліквідацією Захарченко Сурков і ГРУ програють чергову партію ФСБ по Донбасу. І партія ця має дуже серйозне значення», - йдеться у пості.