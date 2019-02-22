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    Політика

    Тимошенко божиться, що ніколи не підкуповувала виборців

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    Юлія Тимошенко обіцяє, що підкупом виборців займатися не буде - Тимошенко божиться, що ніколи не підкуповувала виборців
    Юлія Тимошенко обіцяє, що підкупом виборців займатися не буде

    Політик закликала СБУ І Генпрокуратуру не клеїти провокації до партії «Батьківщина» і членів команди

    Команда «Батьківщини» жодного разу за всю історію участі у виборах не використовувала брудних технологій. Про це заявила Юлія Тимошенко на прес-конференції у Києві, йдеться на партійному сайті.

    «Наша команда, і про це знають люди по всій країні, ніколи не підкуповувала виборців і ніколи цим займатися не буде», – наголосила вона.

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    Політик закликала «не клеїти брудні провокації вищого керівництва СБУ і Генпрокуратури до чесного імені партії і до членів команди».

    Кандидат у президенти наголосила, що подібними провокаціями і спецопераціями влада намагається принизити кандидатів від демократичного проєвропейського табору.

    «Ми будемо з цим боротися. Я прошу українське суспільство бути мудрим і розуміти, що, на жаль, після Революції Гідності СБУ і Генеральну прокуратуру перетворили в орган політичних репресій і політичного тиску», – підсумувала лідер «Батьківщини».

     

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