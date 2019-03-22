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    Політика

    Тимошенко: обіцяю лише те, що здатна виконати

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    Юлія Тимошенко підписала документ, де йдеться про те, що саме вона зобов'язується виконати у перші місяці після виборів президента - Тимошенко: обіцяю лише те, що здатна виконати
    Юлія Тимошенко підписала документ, де йдеться про те, що саме вона зобов'язується виконати у перші місяці після виборів президента

    Новий курс передбачає всі необхідні кроки, які треба буде робити одразу після виборів, - переконана Тимошенко

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що довіру народу до влади треба повертати не фальшивими патріотичними гаслами на бігбордах, а своєю роботою, реалізацією чіткого плану дій щодо виведення країни з кризи. Таке переконання висловила Юлія Тимошенко в прямому ефірі на телеканалі 1+1. Про це йдеться на партійному сайті.

    Тимошенко навела дані аналітико-консультаційної компанії Gallup, згідно з якими, наразі довіра до влади в Україні становить лише 9%.

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    «У мене немає жодного сумніву, що саме з цими виборами закінчиться епоха руїни і розпочнеться епоха відродження України», - впевнена кандидат у президенти.

    На жаль, зауважила кандидат у президенти, на цих виборах конкурують не змісти, ідеї чи стратегії, а гасла, що є несумісними із взяттям відповідальності за країну, яка у війні, в економічній руїні, соціальному занепаді.

    Саме тому, переконана лідер «Батьківщини», кожен кандидат у президенти має взяти письмове зобов’язання перед людьми. І сама вона наразі – єдиний кандидат, який підписав такий документ і віддав людям.

    «У ньому чітко сказано, яка буде молодіжна політика, як вдвічі знизити ціни на газ, що ми зробимо з податковою системою, адмінресурсом, як піднімемо економіку. Між президентськими і парламентськими виборами – лише півроку. Якщо ця програма не буде виконана, це буде політична відповідальність», – наголосила голова партії «Батьківщина».

    Тимошенко передбачає, що, можливо, буде першим президентом України, який може понести відповідальність через півроку після виборів. «Але я досвідчений політик і я беру ті зобов’язання, які здатна виконати. Ми матимемо сильну, успішну країну, якою пишатимемось», – переконана Юлія Тимошенко.

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