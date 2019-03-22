Вдова Героя України Володимира Рибака заборонила Тимошенко згадувати ім’я чоловіка



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Володимир Рибак був закатований після спроби зняти у Горлівці прапор «ДНР» і повернути український стяг на будівлю міськради

Вдова закатованого бойовиками депутата стверджує, що Тимошенко і її соратники «не мають морального права вимовляти його ім'я вголос»

Вдова Героя України та депутата міськради Горлівки Володимира Рибака, якого у 2014 році закатували та вбили бойовики на Донбасі, заборонила Юлії Тимошенко називати її чоловіка членом ВО «Батьківщина».

Про це Олена Рибак написала на своїй сторінці у Facebook.

«Я, вдова Героя України Володимира Рибака, забороняю Юлії Тимошенко і її соратникам називати мого чоловіка В. Рибака членом партії «Батьківщина»! Вони не мають морального права навіть вимовляти його ім'я вголос, бо, очевидно, Володя при цьому «перевертається» в труні»» – написала вона.

За словами Олени Рибак, 18 березня Тимошенко, вперше за п'ять років, приїхала у Слов'янськ для відвідування місця, де знаходиться пам'ятна меморіальна дошка Володимиру Рибаку, де заявила про те, що допомагає його родині.

«Поруч з Тимошенко стояв її помічник А. Ярошенко, у якого вистачило совісті сказати, що він, взагалі, вивозив сім'ю з зони АТО. Хочеться глянути йому в очі! Юлія Володимирівна не цікавилася моєю родиною чотири з половиною роки! Тільки один раз в травні 2014 року цю мільйонерка виділила мені одноразову матеріальну допомогу і ненадовго поселила в однокімнатній квартирі. На цьому допомога моїй родині була вичерпана», - додала вдова.

За її словами, коли родині в триденний термін потрібно було виїхати з квартири, вона написала смс Тимошенко і її помічнику, але «за дивних обставин», повідомлення не були доставлені до адресатів.

«Тоді, в 2014 році його навіть не відновили в партії «Батьківщина», звідки його цинічно і нахабно вигнали за боротьбу з внутрішньопартійною корупцією», - зазначила Олена Рибак.

Жінка також розповіла, як квітні 2014 зустрілася з Тимошенко в Донецьку і попросила врятувати чоловіка, але «у відповідь вона довго не могла зрозуміти про кого йде мова».

«Я довго мовчала, бо боялася за своє життя, тому що живу одна з дочкою-інвалідом 2-ї группи. Так, це та дівчинка, яка в 2016 році на День Прапора України піднімала його разом з президентом. Наша дитина після садистського вбивства батька, стала постійно хворіти, а ставлення партії «Батьківщина», якій чоловік віддав чотири роки самовідданого, безкоштовного служіння, остаточно її добило, в результаті чого на даний момент вона має другу групу інвалідності. На жаль, в нашій країні ще мало хто вміє лікувати посттравматичний синдром», - написала Олена Рибак.

Жінка зазначила, що їй довелося просити допомоги у Авакова, Кличка, знайомих послів України, патріотично налаштованих прокурорів та глави СБУ.

«Мені допомогли всі, а БПП навіть без мого прохання. Але перш за все, хочу висловити величезну подяку і вклонитися в ноги ветерану АТО, добровольцю 81 і 95 бригад, Сергію - за те, що він, а не Юлія Тимошенко згадав про сім'ю Рибака. А також я від щирого серця дякую всім українцям, які пересилали мені гроші на картку і відривали від себе, щоб допомогти моїй родині вижити в трагічній ситуації», – підсумувала вдова Героя України.

Нагадаємо, Володимир Рибак був викрадений невідомими 17 квітня 2014 року в Горлівці одразу після мітингу, під час якого він зробив спробу зняти прапор сепаратистської організації «Донецька народна республіка» і повернути український прапор на будівлю міськради.

19 квітня тіло депутата було знайдено місцевими рибалками в річці біля смт Райгородок Слов'янського району Донецької області з ознаками насильницької смерті. 22 квітня тіло було упізнано дружиною. Разом із ним було знайдено тіло студента Юрія Поправки.